Когда подросток на скамье подсудимых…

«Я сразу подумал, что все это плохо кончится, а потом махнул рукой, - рассказывает Женя. - Друзья убедили, что стащить аккумулятор из машины сможет любой, если не трусить и не оставлять следов».
В итоге «друзей» поймали с поличным: двоих задержали на месте, а Женя хоть и успел бежать, был застигнут дома.Но не улики выдали его сотрудникам полиции, а товарищи. Теперь 14-летний юноша хорошо знает цену той дружбы, равно как и дорогу к зданию Орджоникидзевского суда, который он посещает каждую неделю… не из-за того, что процесс затянулся: вместо вынесения приговора за покушение на кражу группой лиц (ст. 30 ч. 3 и ст. 158 ч. 1), здесь занялись его перевоспитанием.
- Большинство подростков, чьи уголовные дела рассматриваютсяв суде, из неблагополучных, проблемных семей или они являются сиротами. Они часто совершают необдуманные поступки, которые могут испортить им жизнь. Поэтому, прежде чем отправить их на скамью подсудимых, мы проводим беседы: пытаемся понять, что именно заставило совершить правонарушение. Наводим справки об условиях, в которых они растут и воспитываются. Только после этого мы предпринимаем меры. В данном случае ограничились воспитательным воздействием, - говорит судья Ольга Сыртланова.
- Женя – неплохой парень, но он легко попал под влияние более опытного и взрослого приятеля, у которого уже был условный срок. А зачем нам пополнять ряды судимых? У подростков гораздо больше шансов исправиться без этого клейма, - отметила помощник судьи Азалия Зайнуллина.
В первую очередь ребятам помогают разобраться в ситуации.
Пришла бы Жене в голову идея украсть аккумулятор? Скорей всего, нет. А попытка товарищей научить его «плохому», к счастью, обернулась уроком: быть более избирательным в общении.
Таков основной принцип работы ювенальных юстиций (лат.юношеского правосудия): не наказать, а дать возможность реабилитироваться, в некоторых случаях даже защитить от пагубного влияния. Напомним, что специально для этого в 2012 году в штат Орджоникидзевского суда была введена должность помощника с функциями социального работника. С тех пор подход к несовершеннолетним правонарушителям стал более индивидуален.
Два раза в неделю в здании суда проводятся групповые занятия с психологами из различных благотворительных фондов. Для этого выделили специальные кабинеты с говорящими названиями: комната примирения и комната психологической коррекции.
Здесь же нам удалось пообщаться с Максимом, который получил условный срок по ст. 228 за хранение и употребление наркотиков. Ранее парень к уголовной ответственности не привлекался, «приняли», когда тот находился в бессознательном состоянии под действием спайса.
- Просто решил попробовать, - пожимает он плечами. – Достать этот наркотик через соцсети нетрудно…
СейчасМаксим продолжает учиться на слесаря. И хотя профессия не представляет для него особого интереса, уже нашел достойное применение своему бойкому характеру.
- Раньше увлекался боевым самбо и даже занимал призовые места на республиканских соревнованиях, - рассказывает Максим. – И вот решил вновь вернуться в спорт: записался в секцию по тайскому боксу. Думаю, что после двух лет усиленных тренировок можно будет драться в клетке, то есть участвовать в боях без правил.
- Очень хорошо, что дети приходят сюда, и нам удается как-то занятьих, а иногда даже заинтересовать. Ведь у большинства из них нет увлечений, хобби… А проблема чаще всего кроется именно в отсутствии интереса к окружающему, - говорит психолог из благотворительного фонда «Нет алкоголизму и наркомании» Сергей Головкин. – Правда, этим нужно заниматься с раннего детства, в то время как к нам приходят в основном подростки от 14 до 17, у которых уже сформировались определенные стереотипы. Переубедить их бывает очень трудно.
КОРЗИНКА: В течение первой половины 2017 года Орджоникидзевским судом было рассмотрено 15 уголовных дел в отношении 17 несовершеннолетних лиц. Контроль ведется за 18 подростками.
Анастасия ЛИСТКОВА.