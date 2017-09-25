70 лет счастливы вместе

27 сентября врайонномЗАГСе состоится чествование семи супружеских пар, отметивших юбилеи совместной жизни. Они получат поздравительные адреса и подарочные наборы от главы республики. Из них пять пар отмечают золотой юбилей, одна пара - 60 лет. А СамигуллиныКашшафАглетдинович и СазидаМухаметлатыповнасчастливо прожили вместе 70 лет!
Будущий контрразведчик, Кашшаф, родился в бедной крестьянской семье в деревне НижниеКарамалыЕрмекеевского района. В возрасте полутора лет остался без матери - она умерла от травмы в поле, а когда мальчику было одиннадцать, погиб от рук бандитов на железной дороге и отец, пытавшийся предотвратить крушение поезда. В голодные 1933-1934 годы пришлось ему бродяжничать по деревням, побираться в хлебной Татарии. Когда вернулся на родину, родной дядяпринял его на воспитание. Тяжелый труд на селе не уменьшил тягу к знаниям. Кашшаф пешком ходил в соседнюю деревню, усердно учился, мечтая стать учителем.
После окончания семилетки по рекомендации райкома комсомола парень направился на учебу в Бугурусланское педучилище. Закончив первый курс, из-за тяжелого материального положения Кашшафвынужден был перевестись на заочное отделение. Ермекеевский райком ВЛКСМ помог ему устроиться на работу в райземотдел. Потом он работал заведующим райбюро загса, с 1940 года - старшим пионервожатым в Старотуровской школе. Но стать учителем было не суждено - грянула война, и он, как и все комсомольцы, явился в военкомат с просьбой направить его добровольцем на фронт, приписав к своему возрасту один год. И в декабре 1941-го военкомат направил Кашшафа в Краснохолмское военно-пехотное училище с ускоренным сроком обучения - ведь фронт остро нуждался в пополнении.
В августе 1942 года молодой боец участвовал в форсировании реки Вазуза на лодках и плотах. В этом жестоком бою он был тяжело ранен, семь месяцев провел на госпитальных койках. В феврале 1943 года его признали инвалидом II группы. Это был страшный удар для молодого патриота - ведь он мечтал воевать с врагом до победы. После восстановления из-за острой нехватки сотрудников милиции фронтовика направляют на работу в управление НКВД г. Кокчетава помощником оперативного уполномоченного. Так в его биографии начался новый этап служения Родине, но уже на ниве обеспечения законности и порядка.
Находясь в очередной командировке в Ермекеево, Кашшаф познакомился с девушкой Сазидой из Белорецка (где она работала на военном заводе), приехавшей в отпуск к родителям. Уже через три дня после знакомства влюбленные поженились и живут в любви и согласии уже 70 лет. Вырастили двух дочерей Флюру и Розу и сына Рустема, растут два внука и трое правнуков.
- Непросто быть женой оперуполномоченного, я всегда переживала, когда он уезжал в командировки, - вспоминает СазидаСамигуллина. – Страшное было время. Помню, как мы ездили в Уфу, мест в поездах не было, мы или на крышу вагонов забирались, или стояли на подножке. Работала до замужества на заводе по 12 часов в холоде без выходных, ходили в лаптях, и их не хватало, так что приходилось делить одни на двоих с подружкой. Помню, как мне выдали дневную норму хлеба – 700 граммов, я взяла его и положила рядом с собой на кровать в общежитии - есть не было сил.
КашшафАглетдинович - член ветеранской организации УФСБ России по республике Башкортостан, принимает деятельное участие в ветеранском движении республики, Уфы, Ермекеевского района. О жизни человека нелегкой судьбы вышли книги «Человек и его жизнь», «Он - живая история». Его имя занесено в Книгу почета Башкирской республиканской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Имеет 42 правительственные и 34 ведомственные награды.
Индира ХАКИМОВА.