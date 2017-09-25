По заповедной тропе

Романтика походов, когда с рюкзаком на плечах, встречаешь рассветы и закаты, поешь под гитару у костра, дружба на многие года – все это Детский центр туризма краеведения и экскурсий «Горизонт», который уже 21 год растит из обычных мальчишек и девчонок туристов, любящих и знающих свой край. О жизни центра рассказывает его директор Елена Колина.
- Еще свежи воспоминания о лете…
- Да, хотя оно было дождливое, но в середине июля, когда установилась хорошая погода, мы провели смену «Заповедная тропа» в Южно-Уральском заповеднике на берегу реки Инзер. 30 ребят, начинающие туристы, жили на живописной поляне, осваивали туристические навыки, ходили в походы, смогли проявить ловкость и смекалку, а также получить призы в играх на сабантуе, занимались поисками клада (провели такой игровой квест).
- Как провели лето ваши бывалые туристы?
- Также интересно и познавательно. Были проведены учебно-тренировочные сборы. Ребята с педагогами жили две недели при лагере труда и отдыха «Дружный» в палатках, готовили пищу на костре, готовились к республиканским соревнованиям, тренировались. «Дружный» второй год принимает нас, там поблизости есть пересеченная местность и есть возможность отрабатывать навыки прохождения сложных маршрутов. Важно то, что территория лагеря под охраной, это гарантирует безопасность детей. Там было 40 мальчишек и девчонок с 6-го по 11-й классы из школ №№9, 21, 11, 18, гимназия №3 лицеев №№ 5 и 41. Лето запомнилось еще и тем, что ребята со своими руководителями совершили большой десятидневный поход на Зюраткуль – серьезный, со сложными переходами.
- А куда еще вы ходите?
- Маршруты традиционные, в республике очень много красивых живописных мест, всех не перечислить. Это и водопад Атыш, и природный парк Иремель, Айгирские скалы и множество красивых и интересных пещер.
- По рекам не сплавляетесь?
- Для этого у нас нет нужного количества судов. Но на ежегодное городское водное ралли выставляем команду и не одну (бывает, что кроме детей, участвуют сотрудники).
- Кто к вам приходит?
- Принимаем всех желающих детей - от 6 до 18 лет. Мы тесно работаем со школами, контактируем с географами, учителями по физической культуре. В этом году с радостью наблюдаем большой приток новых ребят на занятия, в том числе, к педагогу Юрию Викторовичу Соколову, который занимается с ними спелеологией. Много увлеченных игрой на гитаре, учат этому Наталья Николаевна Ромазанова и Раис Гаязович Ахметшин, они кумиры мальчишек и девчонок. Наши воспитанники сами приглашают в Центр друзей, знакомых, одноклассников. А повзрослейшие выпускники, создавшие семьи, приводят своих детей.
- Меняются ли дети за время, проведенное у вас?
- Конечно! Они становятся более самостоятельными, более подкованными во многих областях, знают природу края, при необходимости грамотно окажут первую помощь, а главное - умеют дружить, жить в коллективе. У группы педагога Анны Викторовны Бондаренко старшие ребята опекают младших, передавая опыт. Ребята организовали свой туристический клуб «Гелиос».
- Ваши педагоги это…
- На 70 процентов наши же воспитанники. Нынче у нас 5 таких молодых педагогов, когда-то сами занимались в нашем Центре. Горжусь тем, что многие наши воспитанники работают в структуре МЧС.
- Как начали учебный год?
- Успешно провели соревнования по туризму среди команд школ района на Уваровой поляне в парке Лесоводов.
- Самые яркие путешествия?
- Восхождение на Иремель, тренировки на Айгирских скалах. После таких сборов ребята возвращаются воодушевленными и успешно участвуют в соревнованиях - занимают призовые места по республике и достойно выступают на российском уровне.
- Что вас ждет впереди?
- Городские соревнования по технике пешеходного туризма. Выставляем 6-7 команд во всех возрастных группах и практически всегда занимаем призовые места. Также планируем провести в спортзале школы №9 Открытые районные соревнования.
- Есть ли среди ваших воспитанников ребята из группы риска?
Да, состоящие на учете при школе и находящиеся в трудной жизненной ситуации. С ними занимается психолог, которые тесно контактирует с родителями, и ребята меняются в лучшую сторону. Благодаря занятиям в нашем Центре «Горизонт», большинство таких детей становятся увлеченными, уверенными в себе и социально адаптированными.
Беседовала Лилия ЗИМИНА.