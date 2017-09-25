Двор не узнать

Валентина Михайловна остановилась, увидев, как вокруг новехонького детского комплекса разравнивают грунт, подготавливая землю к засеву газонной травой, а трехлетняя Алсу уже тянет ее за руку, увлекая на площадку в соседний двор.
- Раньше стояло несколько лесенок и древняя горка –играть было просто небезопасно, - замечает бабушка. – А сейчас ждем - не дождемся, когда можно будет порезвиться на новых лазалках и качелях, не отходя от своего подъезда.
Вокруг ярко раскрашенного детского комплекса скоро появится современное покрытие из резиновой крошки, встанут аккуратные скамейки, а весной работники ЖЭУ высадят молодые деревья.
- Во дворе дома номер 27 по улице Дагестанской работы близятся к завершению. Расширили проезжую часть на пять метров, в результате чего появились новые парковочные места, отремонтировали бордюры, установили игровой комплекс и защитный экран у контейнерной площадки, - рассказываетруководитель ЖЭУ № 32 Инвир Бакаев. –Сегодня в рамках всероссийского субботника на помощь пришли сотрудники управляющей компании УЖХ Демского района. Облагораживание территории продолжается, в сроки укладываемся.
На Дагестанской, 11/1 трактор разравнивает глинистую землю – здесь работы в самом разгаре.Импровизированное футбольное поле скоро выровняют и засыплют песком, а рядом появится современный игровой комплекс, отвечающий нормативам безопасности. В ближайшее время закончится установка бордюрных камней и будет положен первый слой асфальта. За работой внимательно наблюдает старший по дому Рустам Миннибаев. Как человек, неравнодушный к окружающей действительности, он за несколько дней собрал подписи жильцов для включения в программу «Уфимские дворики».
- Вижу, что все делаюткак положено – основание площадки вывели по уровню и покрыли гидроизоляцией, чтобы трава не прорастала сквозь песчаное покрытие, – рассказывает он. – Сделали дополнительный «карман» для парковки автомобилей, что позволит жителям не беспокоиться за судьбу автомобилей.
Не обошлось и без сложностей – некоторые жители предлагали вместо футбольного поля сделать просторную автостоянку, кто-то «забывал» убрать автомобиль на время ремонта, невзирая на многочисленные просьбы и напоминания. Но вскоре даже самый скептически настроенный сосед увидел, что двор действительно преображается. Немалую роль в этом сыграла настойчивость Рустама Миннибаева, тренера-преподавателя по национальной борьбе Курэш и борьбе на поясах ДЮСШ №29.
- Без активного участия старших по дому и председателей домового комитета реставрация дворов была бы невозможна, так как основной принцип программы – опора на инициативы жителей, - подтверждает заместитель начальника УЖХ района Рушан Даянов. – Наша задача сейчас – уложиться в заявленные сроки, успеть до ухудшения погоды. В день всероссийского субботника жители домов оказали нам посильную помощь в озеленении.
Радуют взгляд крепкие деревца, посаженные во дворах по ул. Правды, 15, Гроздненской, 69/6, Томской, 26/2. Заасфальтировать тротуар – вот и все, с чем осталось справиться во дворе дома №37/1 , а на Левитана, 36/1 закончился демонтаж бордюрных камней.
Юлия ПАХОМОВА