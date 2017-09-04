Отличная погода – отличные результаты

В атмосферу спортивного праздника, развернувшегося на площади перед лайфстайл центром «Башкирия», мог окунуться каждый. Здесь проходил Первый Форум ГТО, посвященный 100-летию органов безопасности Российской Федерации.
15 сентября состоялась Спартакиада Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к Труду и Обороне» работников законодательной и исполнительной власти, а также муниципальных служащих и трудовых коллективов республики.
А 16-го здесь можно было увидеть мастер-класс по волейболу, турнир по мини-футболу, показательную тренировку по американскому футболу, соревнования по русской лапте и другие спортивные мероприятия. И конечно, желающие сдавали нормы ГТО: прыгали в длину, отжимались, подтягивались на турнике. В течение всего дня на сцене выступали воспитанники спортшкол, выступали артисты, также на сцене состоялась церемония награждения отличников спортивного комплекса.
Спортивный праздник охватил еще три площадки: ипподром «Акбузат», стадион «Динамо», бассейн «Урал».
Глава городской администрации Ирек Ялалов на пресс-брифинге отметил:
«С начала 2016 г. мы начали масштабную работу по сдаче комплекса норм ГТО. В Уфе зарегистрировано более 40 тысяч участников, и 7 тысяч человек у нас сдали эти нормы. Мы являемся абсолютными лидерами в Приволжском федеральном округе, поэтому совокупность этих достижений и активность организаторов помогла организовать этот форум».
Фигуристка и телеведущая, призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы, посол ГТО Ирина Слуцкая сказала:
«Очень важно, что в мероприятии участвуют первые лица, которые своим личным примером показывают, насколько важно быть спортивным, подтянутым, здоровым. Я пробовала сдавать нормы, но есть пока несколько слабых мест, которые нужно подтянуть. Но мне, как чемпионке, хочется сдать только на золотой значок!»
В.И. Комогоров, генерал-полковник ФСБ России, председатель Попечительского совета НО «Военно-спортивный фонд», был в отличном настроении:
«Погода не подкачала. Мне очень приятно, что город такой молодой, такой красивый, такой спортивный, и он действительно является одним из лидеров по сдаче норм ГТО. Я не первый раз в Уфе, не первый раз в Башкирии, и вижу это воочию каждый раз, как приезжаю сюда».
Среди тех, кто удостоился высшего знака отличия, Галина Константиновна Федеева, ей 61 год. Она кандидат в мастера спорта по зимнему многоборью ГТО, и через всю жизнь пронесла любовь к спорту. Вот ее слова: «Хорошо, что возродили комплекс, здоровье подрастающего поколения требует самого пристального внимания. Я сама веду группу здоровья с пенсионерами старше 60 лет при уфимской школе № 99. Женщины занимаются серьезно, готовятся и сдают нормы ГТО, семь человек получили серебряный и бронзовый значки. Хорошо, если бы сдачу норм проводили во дворах или школах, где есть спортивные площадки, например, возле школы № 99 есть волейбольная, баскетбольная, футбольная площадки, их надо задействовать. Это бы способствовало популяризации спортивного комплекса».
Александр ЗАЛЕСОВ.
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Фото Валерия Шахова.