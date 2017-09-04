Отличная погода – отличные результаты

Режиссер фильма «Матильда» Алексей Учитель намерен подать в суд на депутата Государственной думы Наталью Поклонскую, которую ожидает «правовой сюрприз», заявил адвокат автора картины Константин ...

«Яндекс» намерен продемонстрировать президенту России Владимиру Путину в ходе его визита в штаб-квартиру компании беспилотный автомобиль.

Сын подтвердил смерть предотвратившего ядерную войну офицера Петрова

Подполковник Станислав Петров, распознавший сбой в системе предупреждения ядерного удара, умер в подмосковном Фрязино в мае 2017 года.