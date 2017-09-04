Wi-Fi и безопасность

Компания «Солнечный круг» работает над установкой новых остановочных павильонов общественного транспорта. Конструкции из металлокаркаса и стеклопластика удачно вписываются в архитектурный ландшафт города. Также фирма огораживает декоративными решетками дорогу в тех местах, где особенно интенсивное движение.
На днях они появились в районе на пересечении улиц Революционной и Мингажева. Рядом с РКБ имени Куватова, на автотрассе довольно тесно, да еще она разделена трамвайной линией. Для безопасного перехода нужна большая осторожность, а подростки и велосипедисты, как всегда, спешат. Теперь у них есть больше шансов остановиться и внимательнее посмотреть на светофор.
О работе по благоустройству города мы попросили рассказатьдиректора по развитию компании «Солнечный круг» Рустема Хайрутдинова.
- Вы выиграли тендер на обустройство городских улиц ультрасовременными павильонами, что они представляют?
- Мы работаем над их модернизацией и очень отрадно, что у администрации есть большой интерес к нашему делу. Остановки будут оборудованы Wi-Fi, освещением и видеонаблюдением. Появятся информационное табло, которое оповестит пассажира о прибытии транспорта, инфракрасный подогрев, беспроводное зарядное устройство, вмонтированное в скамью, кнопка вызова экстренных служб, мультифункциональные платежные терминалы с полезной информацией для пассажиров. В начале лета такое инновационное сооружение уже появилось в историческом центре. В планах - модернизация остальных по этому образцу.
- Светодиодные экраны – также ваших рук дело?
- Они собираются на базе предприятия. Поскольку есть идея освобождения улиц от рекламных щитов, портящих их облик, возрастает роль именно высокотехнологичных средств, таких как подобные экраны. Кроме того, система алюминиевых профилей, в которую монтируются диодные панели, выглядит эстетично, удобна в обслуживании и более надежна, чем устаревшие конструкции.
- И все-таки люди по старинке продолжают наклеивать листочки объявлений…
- Действительно, остается проблема таких расклейщиков и вандалов. Нам приходится периодически смывать листки, ремонтировать конструкции после порчи.
- У вас также налажено производство из стеклопластика?
- Это - инновационные технологии в городском дизайне. Из универсального стеклопластика производим скамейки для остановочных павильонов, светильники, различные малые архитектурные формы. Его преимущество - прочность и безопасность конструкций, стойкость к механическим и температурным воздействиям окружающей среды. Из этого материала довольно легко изготовить изделия самых разных геометрических форм; и, что немаловажно, материалнеприхотливв обслуживании. Он успешно используется в ремонте элементов инфраструктуры, фасадов зданий, внешней и внутренней обшивки общественного транспорта. Хотелось бы предложить уфимцам вместе с нами принять участие в формировании нового дизайна. Мы хотели бы напрямую узнать их пожелания относительно остановочных павильонов, объяви конкурс идей для умной остановки. Авторы лучших будут поощрены призами. Присылайте свои предложения на почту idea@sk02.ru или личным сообщением.
Ирина ШИПУНОВА.
Shipirin@yandex.ru
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