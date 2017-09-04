Обычно пустая поляна перед микрорайоном Жилино в воскресный день была полна людей – здесь впервые проводилась осенняя благотворительная ярмарка «Свет людям», посвященная сбору средств для проведения освещения в поселке.
-Силами жителей собрано92 тысячи рублей, средства будут направлены на покупку опор для освещения улицы Ландшафтной, которая соединяет трассу и поселок, - рассказывает Наталья Баева, одна из активисток Жилино. – Конечно, кроме этого необходимы провода, фонари, фотореле и многое другое, но мы надеемся на помощь администрации.
- В прошлом году подобный опыт проводился в Нагаево. В результате совместной работы жителей и администрации былоосвещено1100 метровдороги. Надеюсь, что и в Жилино эта практика завершится успешно, - сообщил руководитель отдела по работе с отдаленными территориями администрации Октябрьского района Виктор Николаевич Ковалец. - В этом году здесьсделано немало – асфальтовой крошкой засыпаны главные улицы, Степная и Хуторская, в скором времени планируется их щебенение. Все это происходит благодаря общественной активности жилинцев – мы рады подкрепить инициативы и помочь тем, кто стремится к лучшему.
К запахам осеннего луга примешиваются ароматы плова и шашлыка – у мангала и импровизированного очага колдуют Андрей Тимохин и Надежда Мерлина.
- Живем здесь не первый год, но такой активности в поселке раньше не наблюдали,- говорит Андрей, - радостно видеть единодушие соседей! Не смог остаться в стороне и решил приготовить плов, вскоре присоединится супруга с выпечкой. Всю выручку отдам в фонд освещения. Сколько бы не собрали, главное, что все делаем вместе, сообща.
Андрей, как и многие жилинцы, не в первый раз участвует в общественных мероприятиях - весной вместе с соседями и друзьями убирали мусор вдоль дорог, а летом возводили детскую площадку с качелями, турниками и песочницей.
- В поселке около двухсот детей, а места для игр никогда не было, - рассказывает Елена Аверина, мама четырех ребятишек. - Собрали деньги, купили материалы: краску, металлические трубы, комплектующие для качелей. Никто не остался в стороне – мужчины сваривали конструкции, собирали игровой домик, скамейки, вкапывали ограждение из шин, косили траву. Женщины красили инвентарь и оборудование, облагораживали территорию. Теперь мы работаем над следующей задачей – обеспечить детям безопасность в осеннее и зимнее время, когда они вынуждены добираться до школьного автобуса в сумерках.
Вся семья Авериных принимает участие в празднике, старшие дети бойко распродают самодельные браслетики и домашнюю снедь, младшие пока в роли зрителей. На праздник пришло немало ребятишек, ведь за лето все успели сдружиться. Подруги Алия и Анжелика представляют свой товар – чаи из душистых трав, рукоделие, книги, вышивки, а вырученные деньги сразу же относят в «общий котел». Малышка Ульяна Хисмутдинова с мамой Ульяной предлагают сладости ручной работы, над которыми трудились весь вечер. Они живут в городе, в Жилино навещают дедушку, поэтому проблема темных улиц им не чужда. Сложнее всего приходится тем жилинцам, которые в конце рабочего дня возвращаются из города – в быстро наступающих сумерках по Ландшафтной передвигаться небезопасно.
- Чаще всего передвигаюсь на автомобиле, но в темноте даже свет фар не всегда помогает. Пешеходы идут по проезжей части, и заметить их бывает непросто, - отмечает Альбина Матюшина. Они, вместе с супругом Максимом, стали одними из организаторов не только этой ярмарки, но и многих других общественных мероприятий, предлагая посильную помощь в каждой инициативе.
Торговля на полянке уже вышла за рамки рыночных отношений - ярмарка все больше напоминает семейный пикник, где каждый рад угостить соседей ароматным чаем из самовара, яблоками и медом, компотом и сладостями, а организаторы подсчитывают сумму благотворительных взносов. Более 12 тысяч рублей пополнили фонд, этого хватит на три опоры для уличных светильников – еще одна победа дружного сообщества
Жилино.
Юлия ПАХОМОВА.