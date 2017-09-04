Работники жилищно-коммунальной сферы Ленинского района справили новоселье в новом общежитии. Пока квартиры получили 4 семьи, но под заселение уже готовы 17 комнат.
Думал ли дорожный рабочий МБУ по благоустройству Ринат Шарипов, что после обращения к главе администрации Уфы Иреку Ялалову по поводу жилья, он будет пить чай с ним в новой квартире? Однако мечта сбылась за очень короткий срок – три месяца.
Новоселье для него и его коллег состоялось по улице Гафури,13/1. В торжественной обстановке коммунальщикам вручены ключи от свежеотремонтированных комнат.
- Благодаря ежедневному труду работников жилищного хозяйства жизнь уфимцев становится лучше, удобнее, комфортнее. И один из путей привлечения работников в данную сферу – улучшение жилищных условий, - сказал в своей речи Ирек Ялалов. - Убежден, будет жилье – будут и качественные кадры. Это - важнейшая задача, которую мы сейчас решаем по мере своих возможностей. Думаю, что темпы по созданию таких объектов у нас в городе будут только наращиваться.
Раньше в здании нового общежития располагался Российский экономический университет им. Плеханова. После того как учебное заведение переехало в другое помещение, по инициативе администрации района и при поддержке столичного муниципалитета проведена реконструкция помещений, пояснил глава районной администрации Дмитрий Масютин. В каждом жилом помещении проведен ремонт, обустроен санузел.
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Столичный почерк
Ключи от счастья
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Площадь помещений в 965 квадратов включает в себя комнаты для семей и комнаты с койко-местами. Жители общежития –механизаторы, дорожные рабочие, дворники и слесари-сантехники, проработавшие много лет в системе жилищного хозяйства района. В первую очередь помещения предоставлены остронуждающимся.
- Мы с супругой очень ждали этого дня. Наши ожидания того стоили, в квартире – все коммунальные услуги: свет, канализация, отопление, - сказал слова благодарности Альмир Шакиров, в мае поменявший статус холостяка. - У нас есть все необходимые условия для комфортного проживания. Рядом детский сад, школа, магазины, что очень удобно. Новоселье – новый этап в жизни любого человека, семьи.
Несколько лет молодой мужчина и его невеста жили на расстоянии более двухсот километров. Лишь после переезда в город они смогли пожениться и сейчас планируют появление ребенка.
Новое гнездышко семье Гайсиных казалось недосягаемой мечтой. Теперь же они с удовольствием осматривают новое жилье, планируют, куда поставить детскую кроватку. Фанзиль и Галия ждут ребенка. Раньше молодым приходилось ютиться по съемным квартирам, теперь сбереженные деньги пойдут на новые цели.
Ильнур Галиакберов переехал в Уфу из Альшеевского района. Стабильную работу он нашел в местном Тресте жилищного хозяйства, где три года трудится трактористом. У него два сына, и постоянное проживание в съемных домах порядком подрывало семейный бюджет.
Ринат Шарипов, с которого началась эта история, переехал в Уфу 20 лет назад из Караидельского района. Жена Светлана – специалист хлебопекарного завода, он наводит порядок на улицах. Этот день они называют одним из счастливых в своей жизни.
Во время чаепития Ирек Ялалов поручил соответствующим службам посодействовать в устройстве детей работников жилищно-коммунальной сферы в школы, спортивные секции и детские сады по месту жительства. В заключение встречи новоселы признались, что самым главным преимуществом общежития стало то, что семьи наконец соединились. Ведь многие работники отрасли ЖКХ – иногородние и были вынуждены на протяжении нескольких лет приезжать в Уфу на работу, а в конце смены или на выходных уезжать в районы к своим родным. Теперь же и дети, и родители будут жить вместе в стенах нового общежития.
Реализовать такой масштабный проект удалось при поддержке спонсоров – депутатов Госсобрания – Курултая РБ Ильи Кулакова и Альберта Мусифуллина, парламентариев городского Совета Андрея Носкова, Павля Васильева, Алины Сулеймановой, Руслана Зайнуллина, Марата Ахмадуллина, а также Промышленно-строительной компании № 6, ООО «СтроиТЭК», ООО «Стан», ООО «Норд», МУП «Продюсерский центр «Вся Уфа».
На сегодняшний день в Уфе делается все, для того, чтобы создать наиболее оптимальные условия для работников самой ответственной сферы жилищного хозяйства. Старательным, активным работникам сферы ЖКХ выдаются жилищные сертификаты. А тех, кто пришел из районов республики, стараются обеспечить комнатами в общежитии. Так, в январе 2017 года на территории столицы республики уже было открыто общежитие для работников ЖКХ Кировского района.
Зиля БАДРИЕВА.