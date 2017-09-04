А во дворе – сказка

Четырехлетнему Данилке во дворе своего дома интересно – можно покататься на карусели, скатиться с горки, заглянуть в сказочный теремок…
- Всегда выходим днем гулять, и проводим много времени на свежем воздухе, - говорит его бабушка, - нам очень нравится и детская площадка и то, что вокруг чисто, порядок.
Дом на улице Батырской,14/1 претендует на звание образцового и будет участвовать в городском конкурсе.
- Участие в нем стало уже нашей традицией, и все это идет только на пользу, - говорит заместитель начальника ЖЭУ №2 Табрис Исламов, - В прошлые года благоустраивали таким же образом дома на Кувикина,14/3 и Авроры ,31. Это прекрасный пример для всех собственников жилья. И показывает, что если захотеть и взяться за дело сообща, многого можно добиться, и гораздо улучшить состояние двора и дома
В этом году мы совместно с жильцами дома на Батырской,14/1 решили пройти такой экзамен и доказать, что действительно образцовые. Привели все в порядок, навели настоящий лоск.
В доме сделан капитальный ремонт, два года назад обновили сантехнику, сети горячего и холодного водоснабжения, в прошлом году – электрические сети, ныне - привели в порядок лестничные клетки, которые побелили, покрасили и художественно оформили входные группы. А внутри - фрески на стенах, орнаменты. Для оформления лестничных площадок пригласили художников из соседней школы, и они создали приятное глазу пространство, которое уж точно не назовешь безликим.
Во дворе тоже все радует глаз - детский городок сделали в стиле русской сказки – здесь и гуси-лебеди, и ветряные мельницы, и терем-теремок, «колодцы» и улья, будто попал на деревенскую улицу. Есть ребятне, где поиграть, включить фантазию.
На обслуживании в ЖЭУ №2 на обслуживании 45 высотных домов. Проблем, конечно же, не мало, но все они решаются в рабочем порядке. Важно, что жители не остаются в стороне, активно участвуют в благоустройстве.
Лилия Зимина.
Фото автора.
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В районе столицы продолжаются работы по благоустройству территорий в рамках программы поддержки местных инициатив. Непрезентабельные дворы многоэтажек меняются на глазах, здесь вырастают универсальные игровые площадки, производится укладка пешеходных дорожек, монтируются коробки для игровых видов спорта.
В эту программу включены 14 дворовых территорий района, где уже проводятся работы по ремонту дворовых территорий. На сегодняшний день установлены новые детские игровые площадки во дворах по ул. Чернышевского, 122, 122/1, Менделеева, 112, Коммунистическая, 85, 87. А во дворе дома по улице Бакалинской, 19 уже осуществлен монтаж универсальной спортивной коробки с монолитным резиновым покрытием. В ближайшее время появится еще дополнительная площадка. Все благоустроительные работы планируется завершить осенью.