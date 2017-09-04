Мастерская счастья

В Калининском и Октябрьском районах реализуется новый социальный проект по организации досуга для пожилых людей.
Центры соцобслуживания населения «Родник» и «Бэхет» получили мини-грант от фонда «Мархамат» на создание «Мастерской счастья». Были закуплены материалы для творчества: войлок, фетр, наборы живописи, цветную бумагу, нити для вязания мочалок, роспись лаковой миниатюры, бисер.
- В Уфе проживает 267 тысяч ветеранов, из которых 45000 - в Калининском районе. Почти четверть населения столицы. Мы многое делаем для поддержки граждан «золотого» возраста. И в этом плане проект очень актуален и нужен, - отметила начальник социально-гуманитарного управления администрации Уфы Светлана Галеева.
На занятиях ветераны ознакомятся с различными видами творчества. Среди которых декупаж, роспись, изготовление поделок, валяние из шерсти, вязание на спицах, рисование, выжигание. Для них будут проводиться мастер-классы, а также ретровечера с караоке и танцами.
- Проект даст возможность организовать досуг пожилых людей, где они смогут разделить интересы со своими друзьями и близкими, получить возможность самовыражения в творческой деятельности. Поделиться знаниями и умениями с пенсионерами могут все желающие. Так, к примеру, волонтеры из отряда «Добрыня» научат обращаться с гаджетами, - рассказала директор Центра социального обслуживания населения «Родник» Галина Фандрова.
- С этим проектом можно участвовать в федеральном конкурсе, что поможет привлечь на его реализацию еще большие средства - до 500 тысяч рублей. А если объединятся несколько социальных центров, то есть возможность получить даже до трех миллионов. Главное – не сидеть на месте, а постоянно проявлять инициативу, - отметила председатель Общественной палаты РБ Ольга Панчихина.
Сегодня в районе активно также работают над открытием Центра досуга ветеранов, где они смогут собираться по интересам.
К Международному дню пожилых людей будет проведена выставка работ, подготовленных в рамках проекта, на которой поделки будут вручены одиноким гражданам.
Мария АПКАРИМОВА.
Корзинка
«Мастерские счастья» для жителей северной части города будут работать по адресам: Б.Хмельницкого, 53 и в Шакше, библиотеке №46.