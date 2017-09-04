Туганлык – навсегда первый!

После того как погиб Эрназар, прокладывая путь к новому богатому пастбищу высоко в горах, Гилемхан удалось вновь создать свое хрупкое счастье. Высоко в тех же горах волчица Акбара в третий раз родила волчат, надеясь, что на этот раз ей удастся их вырастить. Но устоит ли основа жизни против человеческой зависти и жадности, которым ничего не стоит пойти против самых основ бытия?
А немногими годами ранее, но в той же стране затеяли два друга, Курбангали и Нурислам, дело неслыханное: хлопотать за арестованного друга Кашфуллу, доказывать, что ни в чем он не виноват. Ну могло ли у них что-нибудь получиться? Об этом, а вернее, о том, что природу человека, особенно хорошего, одним начальственным наскоком не сломить - написал Мустай Карим то ли быль, то ли притчу. И совсем в другом времени, а вернее, в другом измерении, у одного римского императора внезапно умерла возлюбленная - и он вдруг понял, что над жизнью и смертью всех остальных людей он вполне властен и может по своему желанию приносить им добро или зло. Не странно ли, как сюжеты национальной и мировой классики в чем-то сходятся? Мы уже успели увидеть спектакли «Кыямат» по Чингизу Айтматову, «Земляки» по МустаюКариму, «Калигула» Альбера Камю и многие другие постановки VI Международного фестиваля тюркоязычных театров «Туганлык»: он начался 7 сентября. Хакасия, Дагестан, Балкария, Чувашия, Тыва, Татарстан, Кыргызстан, Азербайджан, Казахстан - девять театров из тюркоязычных регионов и государств представляют свои постановки на суд уфимцев, жюри во главе с лауреатом Премии имени Салавата ЮлаеваРифкатомИсрафиловым и коллегии критиков, которая каждое утро подвергает спектакли нешуточному разбору, не обходя слабые места, заставляя задумываться и расти. А, например, спектакли Башкирского академического театра драмы «Антигона» и Национального молодежного «Калигула», до этого принятые уфимским зрителем неоднозначно, - скорее всего потому, что это отнюдь не легкие комедии, - удостоились высокой профессиональной оценки. Возможно (и хорошо бы!), чтобы после этого все городские интеллектуалы сочли себя обязанными прийти и посмотреть эти спектакли своими глазами.
Но главное - новый опыт, свежий ветер в парусах театрального корабля, который ощущают благодаря фестивалю и зрители, и актеры. Тем более что, как отметил заместитель премьер-министра правительства РБ Салават Сагитов, на «Туганлыке» все участники могут понять друг друга без перевода: ведь само это слово означает «Родство».
- Фестиваль необходим как воздух, - считает РифкатИсрафилов. - Мы можем творить у себя дома и думать, что это гениально, но показаться на фестивале - совсем другое дело. Это как у МустаяКарима в «Долгом-долгом детстве»: там упоминается потаенный сундук, где хранятся очень красивые предметы, но если его никогда не открывать, то никто и не узнает об их ценности. Так и тут. Нормальный режиссер, нормальный актер всегда в творческом поиске, они смотрят и думают: мы играем так, они - по-другому - почему? Идет переосмысление художественной позиции.
При этом «Туганлык» - первый из национальных театральных фестивалей, появившихся после распада СССР. Тогда гастроли прекратились, и театры перестали общаться друг с другом. И мы вместе с тогдашним председателем Союза театральных деятелей Михаилом Ульяновым подумали и решили: создадим в Уфе «Туганлык»! Первый состоялся в 1991 году, и, увидевшись впервые после долгого перерыва, актеры плакали, обнимались потому мы друг для друга - действительно родная кровь. Потом появился фестиваль монголоязычных, финно-угорских народов, «Сцена без границ» на Северном Кавказе. «Навруз» в Татарстане - движение родственных театров набрало силу и мощь, но мы были первыми. Что касается нынешнего «Туганлыка» - приехало много любопытных коллективов, и мы надеемся увидеть новые интересные темы, формы и подходы. Больше как председатель жюри пока ничего открыть не могу.
Спешите! Фестиваль продлится до 14 сентября.
Екатерина КЛИМОВИЧ.