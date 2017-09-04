Крылатые качели летят

Пришел и на Бакалинскую, 60 праздник: здесь открылась современная детская площадка.
Весной жильцы с просьбой о помощи обратились к депутату Госсобрания – Курултая РБ Александру Дегтеву, и начались благоустроительные работы. Были снесены старые металлические конструкции, завезен песок, очищена территория. И вот уже раскрашенные во все цвета радуги ребят радуют качели. Беспечно смеясь, скатываются они с горки и уже налепили куличиков из песка.
Глава администрации района Урал Кильсенбаев поздравил всех жителей с замечательным «приобретением» и напомнил, что появилась площадка в рамках регионального проекта партии «Единая Россия» «Реальные дела». Он также отметил, что год оказался богат на благоустроительство: реконструированы 37 дворов, возводятся спортплощадки.
- Спасибо депутатам за поддержку, а жителям – за инициативу, - подытожил он.
ЕдинороссАлександр Дегтев в свою очередь поздравил ребят с наступлением нового учебного года и пояснил, что своего рода «дирижером» выступила администрация района, которая взяла на себя все заботы по проведению тендера на строительство и оформление документации.
Объединение же «Апельсин» организовало праздник с участием волонтеров и педагогов. Вместе со сказочными героями и скоморохами ребята водили хороводы.
- Конечно, двор преобразился, - говорит Фирюза-апа. - У внучки трое малышей, меня вот «выписали» из деревни за ними присматривать. Тяжело мне было уследить за ними, когда выходили на прогулку. А теперь – один на качелях, двое других на карусели крутятся. Выходит, депутаты и мне помогли.
- Четырехлетний сын у меня гиперактивен, а я еще по уходу за дочкой в декретном отпуске нахожусь, - рассказывает молодая мама Оксана. – Как выйдем вместе гулять – беда. Я с дочкой на руках не могу за Кирюшей угнаться, а он то на дерево залезет, то в подъезд за кошкой побежит. А сегодня по очереди перепробовал все игровые снаряды. Теперь ему есть чем заняться.
Депутат Госдумы Инга Юмашева поздравила местных жителей с радостным событием и призвала их беречь игровую площадку.
- Как член комитета по вопросам семьи, женщин и детей, я с удовольствием пришла на открытие такой нужной площадки. Это актуально и с той точки зрения, что со следующего года в нашей стране «наступит» десятилетие детства, - призналась она.
Ирина ШИПУНОВА.