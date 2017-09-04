Широко стелется дорога…

Движение на проспекте Октября в районе ГДК заметно замедлилось. Водители начали недовольно ворчать и гудеть. Большинству и невдомек, что вскоре здесь появится новая дорога. А мы все-таки решили немного задержаться и понаблюдать за процессом ремонта.
Фреза уже прошлась по старому асфальту на участке от перекрестка с улицей Чудинова до поворота на Трамвайную. Крошево тут же смели в кучу и быстро погрузили в КамАЗ. Лучше не медлить, а то можно наткнуться на недоброжелательный взгляд, спешащего куда-товдаль водителя. Асфальт же будут укладывать под покровом ночи, чтобы уже наверняка никому не помешать.
- Сначала мы провели фрезеровку старого слоя для устранения колейности, затем подготовили поверхность к укладке. Но основная работа начнется, когда спадет поток машин, - объясняет мастер строительно-монтажных работ ООО «ГП Дорстрой - Уфа»Константин Суслов.- А пока ремонтируем съезды. Сначала также фрезеруем, затем напыляем битумную эмульсию для лучшего сцепления, потом за дело берется 27-тонный асфальтоукладчик. Здесь достаточно только одного слоя.
В связи с новой федеральной программой «Безопасные и качественные дороги» работы в этом году много. И, видимо, в помощь уфимским дорожникам подрядчики приехали к нам из Оренбургской области. Трудятся ребята, как и полагается, в две смены.
- Отдохнем зимой, у нас же сезонный труд, - говорят дорожники. - Скоро закончим здесь и переедем на следующий участок, будем ремонтировать дорогу на аэропорт: от кафе «Отдых» до Белой. До 1 ноября должны успеть все сделать.
Переделывать свою работу оренбуржцам еще не приходилось. Дабы избежать брака, дорожники каждый раз делают пробное уплотнение асфальтобетона, которое проходит тщательную проверку. Нижний слой относится к типу Б2, а верхний, выравнивающий - к типу А1, являющийся одним из самых дорогих и плотных смесей. Привозят его с асфальтового завода, расположенного в Деме, поэтому проблем с поставкой нет. А по оценке специалистов, при таком оживленном движении его должно хватить лет на 10.
- Уже полностью завершены работы на Западной автодороге (ремонтируемый участок составил 14 км), а также на улицах Максима Горького, Ульяновых. Ведутся работы на Александра Невскогои Трамвайной, установили бордюрные камни, и начали верхний слойна Вологодской, приблизительно та же картина на Интернациональной. Всего в этом году отремонтируют восемь улиц, общей протяженностью 25 километров приблизительно, - отметил начальник отдела коммунального хозяйства и благоустройства администрации Орджоникидзевского районаМарат Заманов.
Такими же ударными темпами будут ремонтироваться дороги и в будущем году. В программу на 2018-й вошли: Бирский тракт, Уфимское Шоссе, улицы Кремлевская, Б. Хмельницкого, Победы, Мира, Коммунаров, Адмирала Макарова, Инициативная и участки на улице Свободы.
Анастасия ЛИСТКОВА.
Фото автора.