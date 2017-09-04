Ключи от будущего

Буквально за последний год инфраструктура уфимских дворов стала преображаться, что происходит благодаря сразу нескольким проектам, инициированных «Единой России». Это и программа «Формирование современной городской среды», стартовавшей в конце лета, и «Реальные дела», реализующиеся на территории нашего города не первый год.
Но, как показывает практика, без должного контроля все благие усилия могут стать для горожан лишь еще одним раздражающим фактором. Двор известных для каждого уфимца «французских» двадцатиэтажек на проспекте Октября встретил нас деловитой суетой по установке комплекса спортивных тренажеров. Рабочие без спешки, со знанием дела крепили гайки, подкладывали под новенькие синие тренажеры осколки кирпича и деревянные брусочки.
- Что вы делаете мужики?! – в сердцах вырвалось у депутата Государственного Собрания- Курултая Галины Ишмухаметовой. – Как вам не стыдно? Ведь здесь будут дети заниматься, неужели в сердце ничего не екнуло?
Монтажники, по словам старшей по дому Венеры Шабалиной, свалились как снег на голову. Завезли тренажеры и, даже, не обратив внимание на неподготовленность площадки, стали их монтировать.
- Когда они приехали, здесь трава стояла чуть ли не по пояс, - рассказывают жители дома. - И их это совершенно не смутило – они были готовы крепить тренажеры даже так на выросший бурьян.
Представитель монтажников в свою очередь уверен, что правда на его стороне:
- Так у нас в техзадании написано: установка. Вот мы и устанавливаем, - оправдывается Сергей, бригадир монтажников ООО «Спорт-малыш».
И если подходить к этому только с фактологической стороны, то все действительно так: в тендере были прописаны приобретение спортивных комплексов и последующая их установка.
И в этом заключаются прелести Федерального закона №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Когда-то он принимался как панацея от коррупционных схем, но в реальности опревратился в слепую дубинку, которая молотит по муниципалитетам. Кто выставил меньшую цену – тот и победил. А способен ли предоставить весь спектр ожидаемых услуг или нет, это уже в законе не прописано.
- Но ведь вы понимаете, что такую «установку» мы никогда не примем? - говорит представитель районного спорткомитета.
И действительно, в акте-приемке должно быть отмечено, что установка тренажеров соответствует всем требованиям безопасности. В результате работы были остановлены. Представителей ООО «Спорт-Малыш» вместе с управляющей компанией «Уютный дом» пригласили на серьезный разговор в районную администрацию.
А буквально в километре от этого двора на Парковой 16 та же самая компания установила такие же тренажеры. И никаких претензий. Почему? Потому что изначально повезло с площадкой, заасфальтированной еще с советских времен под занятия спортом. Да и управляющая компания ООО «Парковая» подключилась к контролю на начальном этапе.
- Огромное спасибо, что дошли и до нашего двора, - говорит один из его жителей Валентин Панаев. – Хотелось бы еще установить дополнительное освещение, а то вечером все же страшновато выходить во двор, и не помешало бы травмобезопасное покрытие.
Но это уже другая история. Здесь жителям необходимо собраться и дать такое задание своей управляющей компании. Возможно, эти работы будут произведены за счет строки на содержание дома, возможно жителям самим придется скинуться на покрытие парою сотен рублей. Но это уже мелочи, главное мы должны понять, что все, что происходит вокруг нас – наша зона ответственности и именно в руках горожанина хранятся ключи от того будущего, которое мы выбираем.
Кстати, буквально за последний месяц в районе установлено около десяти спортивно-тренажерных комплексов. И ни один из них не был принят без основательного осмотра на предмет их безопасности.
Владимир ГЛИНСКИЙ.
Фото Валерия ШАХОВА.