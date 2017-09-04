Погоня в Сети

Мошенники надеются, что скрываясь за поддельными именами или используя Интернет-серверы, расположенные в других государствах, могут безнаказанно обманывать. Вот только сотрудники полиции уверены в ином, тем более, когда у них есть надежные помощники, такие как ученик девятого класса центра образования № 35 Артем Никулин.
Компьютером и различными гаджетами он увлекается не больше и не меньше своих сверстников. Правда, с этого года занялся игрой на гитаре, но это только выделяет его среди приятелей. Парень серьезный и уже думает о будущей профессии. В будущем он решил связать свою судьбу со службой в полиции.
Первый шаг знакомства с правоохранительной системой Артем уже сделал. В январе 2017 года он принял участие во Всероссийской акции «Студенческий десант». Вместе с полицейскими патрульно-постовой службы заступил на охрану общественного порядка на территории города. Конечно, правонарушителей задерживать не пришлось, но знакомство с тяготами полицейских будней, продлившееся несколько часов, состоялось. Ничто не смогло отбить желание парня пополнить ряды полиции, даже появился еще больший задор.
Как-то незаметно подошли к завершению летние каникулы. И вот здесь с ним случилась одна неприятная история.
А началось все с того, что родители решили сделать ему подарок –кроссовки известной фирмы. Артем решил найти подходящую обувь самостоятельно, все-таки уже старшеклассник, тем более с Интернетом на «ты». На странице известной социальной сети школьник нашел заманчивое предложение о продаже кроссовок. Со скидкой их отдавали за пять тысяч рублей.
- Я с первого момента заподозрил неладное – на странице продавца отсутствовали личные фотографии, - вспоминает Артем Никулин. – Но тот в ходе переписки постоянно уверял меня, что ему можно доверять, и долгожданная покупка вскоре прибудет в Уфу. Я до этого не сталкивался с аферистами, наверное, поэтому и потерял бдительность. Оказалось, зря.
Деньги Артем перевел на указанный собеседником электронный счет, и после этого связь с продавцом прервалась, его аккаунт оказался закрыт. Кроссовки в результате так и не пришли. Пришлось обратиться за помощью в полицию, но на этом парень останавливаться не стал.
- Честно, было стыдно перед родителями, - признался он. – Все же деньги немалые и так по глупости их потерять.
Подросток решил самостоятельно найти обманщика. Очень помог скриншот интернет-страницы афериста, который школьник, на всякий случай, сделал в период общения с продавцом. Он построил целую интернет-комбинацию, чтобы установить личность человека, с которым общался. В результате кропотливой работы в глобальной сети, девятиклассник вышел на знакомых подозреваемого и завязал с ними переписку. Определив, что владельцы аккаунтов действительно знают данного человека, он попросил одну из знакомых подозреваемого поговорить с ним и предложить вернуть похищенные финансовые средства. Иначе, добавил он в сообщении, того ждут проблемы с законом. Злоумышленник, видимо, решил не связываться с проницательным подростком, который сумел установить его истинную личность, и вернул пять тысяч.
Узнав об этой истории, сотрудники полиции, которым было отписано дело о мошенничестве в отношении подростка, были немало удивлены находчивостью Артема и профессиональным подходом в раскрытии преступления.
- Мы не ожидали, что школьник так нам поможет, - сказала инспектор по делам несовершеннолетних ОП №11 Управления МВД России по городу Уфе капитан полиции Лейсян Хамитова. – Он провел расследование как настоящий сотрудник полиции. Просто уникальный случай. Мы рады, что есть такие ребята, которые не теряются в трудных ситуациях и могут за себя постоять. И мы, конечно, были бы рады в будущем видеть Артема в наших рядах сотрудников полиции.
Александр ШУТОВ.