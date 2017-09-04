Вступили в ряды юнармейцев

В ряды школы «Юнармии» вступили сотни уфимских ребят. Они получили знаки отличия, произнесли клятву верности. Мероприятие прошло в торжественной обстановке в Конгресс-холле.
Поздравил ребят с этим событием глава администрации города Ирек Ялалов. Он отметил, что быть первыми всегда сложно, но и одновременно очень почетно. Пожелал ребятам быть верными нашим славным традициям, любить Отечество, служить ему и защищать.
Новое молодежное движение инициировано Штабом местного отделения ВВПОД «Юнармия».
- В наших рядах юнармейцев уже 450 ребят от 8 до 18 лет, и движение набирает обороты, - рассказывает начальник штаба, заместитель директора Центра патриотического воспитания молодежи Уфы Ильнур Габдрахманов, - основная наша задача – военно-патриотическое воспитание, а также интеллектуальное и духовно-нравственное развитие и подготовка выпускников школ для поступления в престижные военные и профильные вузы оборонно-промышленного комплекса.
В этот день юнармейцы познакомились с интерактивными площадками Республиканского детского Технопарка, Гагарин-центра, Лаборатории профессора Брайна.
- У нас в рядах движения 130 учеников, - рассказывает главный специалист отдела образования администрации Кировского района Раиса Хабибназарова, - это ученики лицея №5, гимназии №3, школ 14 и 119. Ребята увлечены, участвуют в сборах, и главное - есть поддержка родителей. Дело нужное и важное.
Лилия ЗИМИНА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.