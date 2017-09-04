Современная и спортивная

В Максимовке торжественно открыли многофункциональную спортивную площадку с искусственным покрытием. Участие в церемонии приняли мэр города Ирек Ялалов и глава районной администрации Сергей Кожевников.
Еще одним важным событием для поселка стало завершение ремонта дорог по улицам Сосновской и Чехова в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».
- Район заметно меняет облик. Мы продолжаем вкладывать силы и средства в северную часть Уфы согласно плану перспективного развития: ремонтируем дороги, благоустраиваем дворы, организуем социальную инфраструктуру. Развиваем общественную и деловую инфраструктуру. Заасфальтировали две улицы, защебенили большой массив дорог. Открываем новую спортивную площадку, думаю, далеко не последнюю в микрорайоне, - отметил Ирек Ишмухаметович.
Новый объект появился на территории Центра образования – школы №53. Общая стоимость проекта – миллион 350 тысяч рублей. Основную долю суммы – миллион, максимовцы получили по программе поддержки местных инициатив. Еще 150 тысяч рублей выделила городская администрация, 200 тысяч собрали собственными силами. Большой вклад в реализацию проекта внесла инициативная группа ТОС «Максимовка».
Уже до официального открытия площадка пользовалась популярностью у местных ребят, которые осваивали турниковый комплекс и коротали последние летние дни за командными играми.
- Здесь будут проходить уроки физкультуры, а также дети со всего микрорайона смогут проводить свободное время. Раньше играли на футбольном поле, где кроме ворот ничего не было. Новая площадка станет центром притяжения для наших детей, будут гулять и мамы с малышами, - говорит директор школы №53 Светлана Стрелкова.
Юные спортсмены опробовали новую площадку, где выступили гимнасты и каратисты, а затем здесь стартовал товарищеский футбольный матч команд Максимовки и Инорса.
Гости посетили также учебные классы, музей Центра образования №53, где хранятся экспонаты об истории всего микрорайона, и ЦТ «Гармония».
Внеурочная деятельность 80% учащихся реализуется совместно с Центром творчества, где работают кружки и секции разных направлений. Здесь каждый найдет увлечение по душе. Спортивный зал с беговой дорожкой, велотренажерами и штангами, хореографический класс, многофункциональный кабинет для занятий лепкой и вязкой, и даже своя студия звукозаписи, оборудованная современной техникой, позволяющей записать плюс- и минус-фонограмму.
В актовом зале, рассчитанном на 200 человек, регулярно проводятся конкурсы и фестивали.
Мария АПКАРИМОВА.
Фото Валерия ШАХОВА.
Корзинка
Еще пять проектов района стали победителями конкурсного отбора проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. Среди них: обустройство детских площадок в Елкибаево, Базилевке, Инорсе, Карпово, а также благоустройство сквера в Шакше.