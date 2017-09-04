Современная и спортивная

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова сообщила, что средняя продолжительность жизни россиян впервые в истории достигла 72,5 года.

МИД: американских дипломатов могут ограничить в передвижении по России

Американские дипломаты могут быть ограничены в передвижении по РФ, если американская сторона прибегнет к подобным шагам в отношении российских дипломатов, заявил РИА Новости замглавы МИД России ...