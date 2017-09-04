Новый облик старого двора

- Таким переменам мы рады. Конечно, жилищники свою работу выполняют: ямы заделывают, что нужно-красят. Но расширение парковки – не их прерогатива, как и смена бордюров. Старые-то давно уже потеряли вид, - рассказывает жительница дома № 17/2 по улице Ухтомского Светлана Воителева.
Что верно, то верно: уже несколько дней под ее окнами не прекращается работа. Двор, в числе других, попал в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды». С одной стороны, она направлена на благоустройство придомовых территорий, с другой – общественных площадок и зон отдыха. Чаще всего речь идет даже не о ремонте, а о новом понимании пространства, его функциональности.
Одна из особенностей э начинания - учет мнения жителей. Их воплощение взяли на себя специалисты ООО ДСУ «ОКС».
- В каких-то домах живет много молодых семей, для них предпочтительна детская площадка. Или же входные группы подъездов просят отделать заново. Словом, взаимопонимание с демчанами есть, - рассказывает прораб Роберт Шакиров.
На моих глазах монтажники крепят очередной бордюр. Процесс достаточно кропотливый: прежде чем ставить камень, под ним сооружают «подушку» из песка, гравия и щебня. И только потом устанавливается сам блок – строго под контролем замерщиков. «Обустроим тротуары, а дальше примемся за асфальт, что на проезжей части», - говорят рабочие.
И речь здесь идет не о ямочном, а о полномасштабном ремонте. Причем старый асфальтобетон решено не сбивать по крайней мере полностью. Сверху уложат еще один слой крупнозернистого, затем дойдет и до декоративного, устойчивого к истиранию.
Посмотреть, как будет выглядеть обновленный двор, можно зайдя в соседний, у дома № 26/2. Здесь реконструкция уже завершена. Блистая новизной, покрытие приятно радует глаз. Водители же говорят мастерам «спасибо» за дополнительные метры на стоянке.
Что и говорить, раньше часто парковались впритирку. А что изменилось? Просто были не занятые площади, где даже трава толком не росла. Пока благоустраивали, автолюбители старались не мешать: своих «ласточек» оставляли на выездах со двора, либо в гаражах. Впрочем, управились дорожники довольно быстро. А сейчас их коллеги готовят место для детской площадки.
- Как видите, задачи разноплановые. Из техники применяем погрузчики, катки, виброплиты, асфальтоукладчики. Посудите сами: только во дворе дома 17/2 по Ухтомского участок длиной метров в 200 при ширине девять с половиной, - продолжает Шакиров.
Еще одна точка активности – на улице Дагестанской. Прямо перед домом № 11/1. Простые цифры: бетона отлито более трех кубов, песка и гравия завезено 18. Большая часть материалов будет использована в монтаже тротуарных блоков, которых установят 56. А также здесь в скором времени появится игровой комплекс.
«Уфимские дворики»
Так называется еще одна программа развития дворов, на этот раз – муниципальная. Она целиком основана на местных инициативах.
Задачи у нее те же самые: замена асфальта и бетона, расширение полезной территории. Так, по улице Центральной, 1/2/ смонтируют 144 бордюрных камня. У дома № 26 по Ухтомского появилось более десяти новых парковочных мест. Сейчас там возводится спортплощадка. Похожая ситуация сложилась и по Дагестанской, 27. На Магистральной ремонтируется два двора – у домов №№ 21/1 и 27/2.
За ходом работ по этому и другим адресам уфимцы могут наблюдать через Интернет – благодаря установленным камерам. Для этого нужно зайти на сайт компании «Уфанет».
Иван БЕГМА.
Корзинка:
В этом году в программы «Формирование комфортной городской среды» и «Уфимские дворики» включено 12 домов. Это ул.Ухтомского, 17/2, ул. Дагестанская, 11/1, ул. Правды, 23 и ул.Ухтомского, 26/2, а также ул.Правды. 25, ул.Центральная, 1/2, ул.Магистральная, 27/2, ул. Магистральная. 27/1, ул. Дагестанская, 27, ул.Ухтомского, 26, ул.Грозненская,69 и ул. Грозненская, 69/1.