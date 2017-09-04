В добрый путь!

1 сентября для 13 тысяч уфимских первоклассников впервые прозвенел школьный звонок, всего в республике за парты сели 465 тысяч ребят - на 13,5 тысячи больше, чем в прошлом году. После торжественных линеек прошел открытый урок «Россия, устремленная в будущее».
Прекрасное далеко
В столичной гимназии №16 его провел глава Башкортостана Рустэм Хамитов. Здесь обучаются 1 742 ученика. Школа работает в две смены: в первую получают знания 35 классов, во вторую – 27.
- Как и все, волнуюсь за наших первоклашек. Конечно, очень хочется, чтобы все у них сложилось хорошо, - поздравил ребят Рустэм Хамитов. - Также переживаю за 11-классников, которые уже готовятся к взрослой жизни. Именно сейчас они ищут место приложения своих сил: где будут работать, учиться, как дальше будет разворачиваться их жизнь.
Глава региона отметил, что в республике продолжается работа по ликвидации второй смены и переходу на односменное обучение. Строительство новых школ в Уфе позволит постепенно сокращать количество обучающихся во вторую смену.
В гимназии успешно внедряется электронное образование. Все классы оснащены мультимедийным оборудованием с автоматизированным рабочим местом учителя и широкополосным выходом в Интернет. Многие кабинеты обеспечены ноутбуками на каждого школьника.
- Это позволяет педагогу подобрать индивидуальные задания для конкретного ученика, оперативно осуществлять контроль. Широко развивается дистанционное обучение, - отметил директор 16-й гимназии Тимербулат Идиятуллин.
Последние штрихи
…К нынешнему учебному году в Уфе сдаются три новые школы – в микрорайонах Дема-8, Колгуевский и в Нагаево. 1 сентября глава администрации города Ирек Ялалов осмотрел новую школу в Деме, а вчера, 4 сентября, - в микрорайоне Колгуевском Кировского района
Школа впечатляет своим спортивным оснащением. Здесь обустроены целых девять площадок, которые будут задействованы в 2019 году во время проведения в Уфе Международных детских игр. На футбольном поле, построенном по стандартам ФИФА, «зеленеет» искусственный газон. Рядом игровые площадки, полоса препятствий, дорожка для занятий легкой атлетикой, площадка с турниками, огороженные сеткой баскетбольная и волейбольная зоны.
- Школа становится спортивным центром микрорайона, - заметил глава Кировского района Уфы Динар Халилов. А директор Ильнур Салихов сообщил, что вечерами не могут закрыть территорию, сюда уже сбегается детвора со всей округи.
Школа получит лицензию к концу сентября. Однако обучение набранных ребят уже ведется в соседней 158-й школе во вторую смену. Учительница начальных классов Зульфия Валеева встретила гостей в пока еще пустом кабинете.
- В моем классе 33 ребенка. Многовато, но желающих учиться у нас хоть отбавляй, - рассказала она. – Класс большой и светлый, уже установлен проектор.
Ожидается, что в начале октября оборудование появится в стопроцентном объеме. В вестибюле предстоит установить пропускную систему, а в столовой – автомат, считывающий карточки.
- В пищеблоке есть все необходимое, плиты и духовые шкафы подключены. Обслуживать будет бригада из шести человек, тут предусмотрен полный цикл приготовления пищи, - отчитался директор городского Центра школьного и детского питания Олег Стороженко.
- Школа сложная в обслуживании – все-таки общая площадь 15 тысяч квадратных метров, - подытожил Ирек Ялалов. - Мы не гонимся за сроками, необходимо, чтобы объект был качественно подготовлен к приему детей. А для родителей проведите день открытых дверей, покажите, что школа готова, дело осталось за лицензией.
Альфия Ибрагимова, Альбина Зубарева.
Фото Валерия ШАХОВА.