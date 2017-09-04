Сдают под «ключ»

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Вещание Euronews на телеканале «Культура» прекращено Утреннее вещание Euronews на телеканале "Культура" прекращено с понедельника, так как подобная форма распространения европейского канала на территории России устарела.

Сын Хрущева рассказал, почему его отец в 1954 году отдал Крым Украине Сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей рассказал, почему его отец в 1954 г. принял решение отдать полуостров Крым Украине. По его словам, если посмотреть на географическую карту, то ...