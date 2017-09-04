ООО «СТГ-Эко» ведет капитальный ремонт отрезка тепловых сетей ООО «БашРТС» по аллее Бульвара Ибрагимова.
Теперь этот тихий уголок в окружении двух дорог представляет огромный длинный котлован. Подрядчик торопится: надо в последние теплые деньки закончить работу.
Но это не значит, что ведется она наспех. Задействованы гидроклин, экскаватор, «КамАЗ»-погрузчик, автокран. На реконструкции тепломагистрали трудятся семь инженерно-технических работников и столько же строителей-монтажников.
Сначала сняли асфальт, затем экскаватор, вгрызаясь в землю, откапывает массивные бетонные опоры. Ему помогает супер-мощный промышленный отбойный молоток. Тяжелые гранитные плиты маркируются на «плюс» и «минус». Битые увезут и найдут им применение, а годные оставят. Огромные трубы демонтируют и убирают, на их место кладутся полиуретановые, диаметром 630 мм. Они производятся не только для ЖКХ, но и для нефтегазового комплекса, способны выдерживать значительные нагрузки внутреннего давления и любые механические воздействия. Стоит ли говорить, что срок их годности – не менее 30 лет. К тому же главный и несомненный их плюс – теплоизоляция, которая выдержит перепады температур даже в условиях вечной мерзлоты, и
антикоррозийное покрытие. Оно выполнено как с внутренней, так и с наружной стороны, отсюда и такой значительный срок службы. После того, как заменят участок трубопровода, компания восстановит благоустройство аллеи. Что называется, сдают «под ключ».
Ирина ШИПУНОВА.
Фото Риты ИШИНЯЗОВОЙ.