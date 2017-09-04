Подарок от футболистов

В специальной коррекционной школе №59 открыли универсальную спортивную площадку.В церемонии участвовали звезды ФК «Уфа» во главе с главным тренером Сергеем Семаком и генеральным директором Шамилем Газизовым.
- Мы сотрудничаем с клубом больше года, - говорит директор Юлай Амекачев, - наших детей неоднократно приглашали на стадион поболеть за команду, также мы получили спортивную форму и инвентарь от клуба. Спортивная площадка для нас – большой подарок.
К ее строительству приступили в августе. Теперь у ребят есть футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки с мягким покрытием.
- Команда приняла решение поделиться отчислениями из своих премиальных, - сообщил гендиректор клуба Шамиль Газизов. –Все футболисты и сотрудники выступили за.
А фанаты «Уфы» разрисовали технические помещения на территории школы в спортивной тематике.
В школе учатся дети с ограниченными физическими возможностями здоровья. Они обучаются по адаптированным программам, поэтому возможность заниматься на свежем воздухе и в безопасных условиях очень важна.
После ребята фотографировались с футбольными звездами. Среди них были любимцыуфимскойпублики нападающиеСлай и Фатай, а также основные игроки сборной клуба во главе с капитаном Павлом Аликиным.
В церемонии открытия принял участие глава администрации района Марат Галиуллин.
Строительство площадки обошлось в 1 млн 300 тысяч рублей.