Моряк с музыкой в сердце

Группа «Поиск», в которой курсанты Уфимского филиала Университета морского и речного флота имени адмирала Макарова по крупицам собирают информацию о наших земляках, связанных с флотом, представила историю из морской летописи, где рассказывается о замечательном фронтовике, жителе Нижегородки Минхане Рахметовиче Зайдуллине.
Удивительно, но в далекой от океанов Уфе встречаются династии моряков! Минхан Рахметович рассказывал, что начало династии Зайдуллиных, насчитывающей семь моряков, положил Сахрай-бабай, кавалер двух Георгиевских крестов, участник Цусимского сражения, комендор крейсера «Дмитрий Донской». «Морской волк» не сдержал слез радости и гордости, увидев своего внука Минхана во флотской форме и с боевыми медалями.
Несмотря на 92 года, он не по летам бодр, а его живые и добрые глаза излучают тепло и доброжелательность. Глядя на этого веселого человека с гармошкой, трудно представить, что ему пришлось пережить, сколько раз он рисковал своей жизнью, как много и тяжело работал.
Войну Минхан Рахметович встретил подростком, успел поработать молотобойцем и кузнецом, трудился в поле, ремонтировал сельхозтехнику, помогал матери. Старший сын в большой многодетной семье, он должен был заменить отца, который сражался на фронте с самых первых дней Великой Отечественной. Но, как и все мальчишки тех лет, Минхан рвался на фронт.
В начале 1944 года, не дождавшись даже, когда ему исполнится заветных восемнадцать, добровольцем ушел сражаться с врагом. И началась солдатская жизнь: 31-й учебный полк в Уфе, где в старой части города из таких, как он, парнишек готовили младших командиров штурмовых и десантных частей. Подготовка была насыщенной: изучали оружие, окапывались в сильный мороз саперной лопатой, совершали марш-броски. Вчерашние мальчишки натирали кровавые мозоли, мерзли, задыхались от усталости, но не сдавались. Минхан Рахметович до сих пор вспоминает слова командир полка, Дубровина: «Я не жалею вас сейчас, сынки мои, хочу, чтобы вы выжили в бою».
В конце года в часть прибыли моряки и отобрали наиболее крепких ребят. Среди прошедших строгий отбор был и Минхан. Их привезли во Владивосток, выдали форму и распределили по кораблям и частям Тихоокеанского флота. Минхан попал в 12-ю отдельную береговую бригаду, в задачу которой входила охрана берегов залива Петра Великого и стратегических объектов: мостов, складов, железнодорожных станций. И хотя Зайдуллин служил на бронепоезде, все было как на боевом корабле, даже слова в обиходе были только флотские: камбуз, банка, трап, кок.
Говоря о себе, Минхан Рахметович с удовольствием вспоминает своих друзей и детали быта флотской жизни, но мало говорит о боевых действиях, в которых участвовал. А рассказать есть о чем! В первый же день начала войны с Японией бригада, в которой служил Минхан Рахметович, участвовала в отражении нападения армады самолетов самураев. Несколько его боевых товарищей навсегда остались в дальневосточной земле.
Вскоре несколько человек из их группы перевели в морской десант – пригодилась хорошая боевая подготовка. Так, в его составе Минхан участвовал в освобождении Кореи, за что был награжден боевой медалью КНДР. Война была короткой, но, как и всякая, не обошлась без потерь боевых друзей-однополчан.
После Победы еще долгих шесть лет он нес трудную флотскую службу. В 1947 году он вместе с боевыми друзьями спасал мирных жителей во время наводнения в Шостовском районе Приморья. Это был настоящий боевой подвиг, поэтому тогда его наградили медалью «За боевые заслуги».
После окончания службы Минхан Рахметович вернулся к мирной жизни - работал сталеваром, слесарем на металлургических заводах Урала. Там он встретил и свою единственную любовь, Флюру, свою землячку. Жили они хорошо, воспитали достойных сына и дочь, но все эти годы хотелось вернуться на свою «малую Родину». Если чего-то очень хочется, у хороших людей это обязательно получится. Минхан и Флюра приехали в Уфу, построили собственный дом, разбили фруктовый сад для любимых внуков, а их у супругов пятеро.
Еще 28 лет фронтовик работал на «Уфасельмаше» сварщиком, был отмечен медалью «За трудовую доблесть», знаком «За заслуги перед городом Уфа», грамотами Верховного Совета БАССР.
Встречи с Минханом Рахметовичем - не только воспоминания о флотской службе. Когда он берет в руки гармонь и играет берущие за душу фронтовые и народные песни, татарские мелодии, восхищаешься многогранностью этого человека. На всесоюзном конкурсе «Играй, гармонь» в Казани он получил медаль призера и диплом из рук самого Геннадия Заволокина. Наверно, музыка и песня помогали нашему герою в нелегкой флотской службе, давали силы жить и выживать в боях, облегчали рабочие будни, веселили в праздники. Так и идет по жизни моряк с гармошкой в руках и с музыкой в сердце!
Артур ЛАТИПОВ.