Считаем дни до открытия

- За последние несколько лет это – третья школа, возводящаяся в Демском районе. Федеральные средства стали выделяться и на реализацию таких проектов, и это не может не радовать. С другой стороны, многое зависит от профессионализма людей на местах, - сказал глава администрации столицы Ирек Ялалов. Вместе со своими коллегами он проинспектировал готовящийся к открытию лицей № 161.
«Станцуем» футбол, сыграем балет
Как рассказали представители застройщика ООО «Су-10», в настоящее время 99 процентов работ уже завершены, ведется оформление документов. Первым делом гости осмотрели двор и открытые спортплощадки. Та, что предназначена для волейбола и баскетбола – уже готова. А вот небольшой стадион позади учебных корпусов будет достраиваться. Сейчас на его месте – частично залитая раствором платформа. Местность здесь пересеченная, чтобы вывести уровень, понадобилось завезти десятки тонн грунта. Потом его трамбовали, уплотняли и бетонировали. Так или иначе, а работы здесь будут продолжены.
Далее гости посетили уже крытые залы для занятий физкультурой, которых в лицее два. Качество их отделки без нареканий, как и 25 - метрового бассейна. Между прочим, он может использоваться и как площадка для проведения соревнований. Тем более что плавать здесь могут как здоровые, так и маломобильные дети: для них приспособлен гидравлический подъемник.
Одной из изюминок нового лицея станет секция танцев, которую здесь планируется запустить. Для этого есть и отдельное помещение, оснащенное балетным станком и зеркалами.
О безопасности и не только
Не обошлось и без ложки дегтя. Ирек Ялалов дал задание устранить слишком большой зазор в нижней части ограждения территории.
- Земляную насыпь нужно увеличить. Иначе есть риск проникновения посторонних лиц, - отметил он.
А в холле младшего блока комиссия миновала турникеты контрольно-пропускной системы. После ее активации попадание «чужих» в классные помещения практически исключено. Даже ученики и педагоги будут проходить по пластиковым карточкам. Уроки теперь не прогуляешь: при каждом срабатывании компьютер будет отправлять родителям смс-сообщение.
- Кроме того, следить за безопасностью будет более 50 камер видеонаблюдения. Одна часть смонтирована внутри зданий, другая же покрывает внешний периметр. Все записи хранятся в архиве в течение 30 дней. А еще к «цифровым глазам» при необходимости могут подключаться сотрудники МЧС. Решается вопрос и о синхронизации камер с системой «Безопасный город», - рассказал начальник отдела образования администрации района Ирек Усманов.
На второй этаж все поднялись в лифте, заодно оценив его работу. Для детей с ограниченными возможностями здоровья этот вопрос едва ли не самый важный. Кроме подъемников, для них оборудованы также специальные пандусы. Вообще, реализации программы «Доступная среда» строители уделили большое внимание.
В программе лицея № 161 уже обозначен уклон на изучение точных наук. Учитывая это, здесь создана серьезная техническая база. Педагоги продемонстрировали компьютерный класс и центр 3D моделирования, рассказали о лабораториях физико-химического профиля.
- Также будут и классы с углубленным изучением языков, литературы. А для тех ребят, что в будущем видят себя военными, мы откроем три класса «юнармецйев». Раньше их называли кадетскими, - продолжает Усманов, - к сожалению, есть и не которые сложности. В младшем блоке детишки будут заниматься в две смены: желающих учиться пока больше, чем нормативных мест.
Кулинарная экономия
А еще педагоги рассказали гостям о современных методиках развития интеллекта, таких, как ментальная арифметика. Впрочем, не забыты и практики, уходящие корнями в древность. Так, в одном из фойе пол превратился в шахматную доску. На которой свои места заняли пластиковые фигуры метрового размера.
Следующим пунктом обхода стал медицинский кабинет. Раньше так назывались небольшие комнатки, где из мебели были лишь шкаф с инвентарем, кушетка и стул. Сегодня же гостям были представлены несколько просторных помещений, одно из которых полностью отдано под стоматологический кабинет. На оснащенность медики не жалуются: все по современным стандартам.
Как рассказала директор лицея № 161 Гульнара Гимазетдинова, в пищеблоке планируется полный цикл готовки: мытье, чистка, резка, варка и так далее.
- Но это приведет к очень большим затратам на электричество и другие ресурсы. Другое дело, если закупать полуфабрикаты у тех же комбинатов школьного питания. Советую над этим подумать, - поделился мнением Ирек Ялалов.
И каску надевала, и по лесам ходила…
- На должность руководителя я пришла в мае. То есть, тогда здесь была огромная стройка со всеми вытекающими обстоятельствами. Так или иначе, старалась вникать во все тонкости, не упускать ничего. Каску надевала не раз, да и по строительным лесам двигаться научилась, - рассказывает директор Гульнара Гимазетдинова, - сейчас мы проходим «приемку». Открытия стоит ждать в течение сентября. Конечно, детям пока приходится заниматься в других школах. Но родители отнеслись к этому с пониманием.
Иван БЕГМА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.
Корзинка:
По нормативам, в лицее № 161 должно учиться 825 ребят в одну смену. Однако младшеклассникам все же предстоит разделиться на две: мест в других школах района нет, а детей много.