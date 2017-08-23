«Стобальников» и первоклассников стало больше

В преддверии нового учебного года самое время задать вопросы
начальнику Управления образования Администрации города Елене Хаффазовой. Мы собрали те, что интересуют наших читателей, и добавили свои.
- С каждым годом условия сдачи ЕГЭ ужесточаются. Как это влияет на результаты экзаменов? - спрашивает Мария Касатанова.
- Хочу обратить внимание на то, что «ужесточения» условий в проведении Единого государственного экзамена нет. Все требования к процедуре его сдачи сохранены. Большую роль в психологической и моральной подготовке выпускников играет системная информационно-разъяснительная работа, во всех школах проводятся репетиционные ЕГЭ. Отношение к подготовке стало более серьезным. Об этом говорят и итоги экзамена 2017 года, мы отмечаем увеличение среднего балла по одиннадцати предметам из тринадцати. Также по десяти предметам выросло количество работ с высокими баллами (от 80 до 100), лидируют физика, химия, информатика. Максимальные 100 баллов набрали 31 человек, это на 9 больше по сравнению с прошлым годом.
- На систему ЕГЭ перешли в 2001 году. Было много споров, стоит ли заменять устоявшуюся форму сдачи тестами. Вызывало беспокойство, что так называемая «Угадай-ка» разучит учащихся мыслить. Что сегодня думают по этому поводу специалисты? - интересуется Рамиль Габдуллин.
- Считаю что все абсолютно логично. Отказ от тестовой части в Едином государственном экзамене не делает его сложнее, лишь исключает фактор случайности. Выпускнику необходимо предварительно осмыслить свой ответ, перед тем, как записать.
В текущем учебном году «угадай-ку» убрали еще по трем предметам: биологии, химии и физике.
- Мой сын не смог по болезни сдать ЕГЭ по русскому языку, – пишет Екатерина М., - когда он сможет это сделать?
- Сдать экзамены в сентябре имеют право школьники, не прошедшие государственную итоговую аттестацию после 11 класса, либо те, кто получил неудовлетворительный результат по одному или двум обязательным предметам – русскому языку и математике базового уровня. Те, кто хочет улучшить свои результаты по данным предметам, к участию не допускаются. Они могут пересдать экзамены только через год.
- Сколько первоклассников в этом учебном году сядут за парты?
- В 2017-м около 13 тысяч детей пойдут в первые классы, за последние три года цифра увеличилась на 5 000. Всего в уфимских школах продолжат учебу около ста тринадцати тысяч человек.
- Детей становится больше, в некоторых общеобразовательных учреждениях они учатся в две смены. Сколько школ будет построено в этом году?
- Впервые в истории Уфы одновременно возводятся три учебных заведения: в микрорайонах Дема-8 (на 825 мест), Колгуевский (на 550) и в поселке Нагаево (на 1250).
- По какому принципу выделяются средства на капитальный ремонт? - спрашивает Ильгам Рахматуллин
- Ежегодно на выполнение ремонтных работ образовательным учреждениям из бюджета городского округа выделяются денежные средства на основании заявок, представляемых управлениями (отделами) образования районов. В первую очередь финансируется проведение ремонтных работ, обеспечивающих безопасное пребывание детей в образовательных организациях. Особое внимание уделяется кровле, утеплению фасадов, замене оконных блоков. В этом году работы проводятся в 40 организациях (16 школ, 23 детских сада, 1 учреждение дополнительного образования) на общую сумму 50 миллионов рублей.
На приведение в соответствие противопожарным нормам и выполнение рекомендаций Управления Роспотребнадзора также выделены денежные средства в сумме 45 миллионов рублей из бюджета города.
- У нас в школе один учитель ведет одновременно две параллели: 1и 4 классы, - пишет Ильмира Сахаутдинова, – в Уфе есть проблема с кадрами?
- Дефицита кадров в образовательных учреждениях города нет. Наоборот, приток молодых специалистов увеличился. Управление образования, школы, гимназии и лицеи ведут системную работу с БГПУ им. М. Акмуллы и педагогическими колледжами Уфы. Студенты этих учреждений проходят практику в наших школах, реализуется совместный проект «Сеть учительского роста». Благодаря ему практиканты совместно с педагогами имеют возможность вести работу по организации исследовательской деятельности обучающихся, помогают выстраивать индивидуальный образовательный маршрут ребенка, принимают участие в творческих делах учреждений. Чтобы привлечь молодые кадры, ежегодно из городского бюджета выделяются денежные средства на единовременную стимулирующую выплату в размере четырех должностных окладов с условием отработки в течение трех лет. Хорошим подспорьем в поиске вакансий служит официальный сайт Управления образования, на котором информация обновляется раз в месяц.
- Нам сказали, что в следующем году мы будем изучать астрономию, - спрашивает Вадим Абдразаков, - это правда?
- Да, с 2017-2018 учебного года в 10-х классах предмет вводится как обязательный, уроки будут вести физики. Ребята будут изучать достижения современной науки и техники, фундаментальные законы природы небесных тел и Вселенной в целом. ЕГЭ не планируется, но с 2019 года будут организованы всероссийские проверочные работы, задания по астрономии включены в контрольные измерительные материалы по физике.
- Учителя через каждые три года проходят курсы повышения квалификации. Раньше они повышали ее только в Институте развития образования РБ, сегодня многие предпочитают дистанционные курсы.
- Да, они набирают популярность. Большой плюс такой формы в том, что учеба ведется без отрыва от работы. Дистанционно курсы можно пройти как на бюджетной, так и внебюджетной основе. Выбор за учителем. Данную форму в 2016-2017 учебном году выбрали и обучились в вузах Уфы и других городах России 10 процентов столичных учителей. Наиболее востребованы курсы, проводимые ИРО РБ и БГПУ им. М. Акмуллы. В Научно-информационно-методическом центре также планируется проведение электронного обучения по предметам школьного цикла.
- Дайте, пожалуйста, разъяснение: чем учебники отличаются от рабочих тетрадей. Ведь и те, и другие необходимы, а вторые приходится покупать, - спрашивает Ирина Абдульманова.
- По закону «Об образовании в РФ» учебники предоставляются бесплатно, поэтому никто не может заставлять родителей платить за них. Другое дело, такие пособия, как учебник-тетрадь, индивидуальная рабочая тетрадь, книга для самостоятельных занятий учащихся, альбом-задачник, тетрадь для творческих заданий и т.п. относятся к изданиям, содержащим практические задания и упражнения для усвоения пройденного материала. Следовательно, рабочие тетради на печатной основе не являются обязательным элементом учебного процесса. Они предназначены для индивидуальной работы и не могут использоваться в школьных библиотеках многократно на возвратной основе. Рабочие тетради могут приобретаться на родительские средства в личное пользование учащихся по решению самих родителей. Обычно такое решение принимается на общем собрании и оформляется протоколом.
- С нового учебного года нас ждет еще одно нововведение – школьное телевидение. Есть ли база для производства такого контента?
- В 6 процентах образовательных учреждений имеются видеостудии, в 10 действует школьное телевидение, что дает нам возможность разрабатывать образовательный анимационный и видео контенты. Дальнейшее развитие этого направления зависит от материальных возможностей школы. Думаю, что здесь кроется хороший потенциал для развития творческих способностей детей.
- В последние годы много говорят о модернизации детских лагерей отдыха. Но условия во многих из них оставляют желать лучшего.
- У нас восемь муниципальных лагерей, путевки в них бесплатные. Когда родители отправляют ребенка на отдых, то они, конечно, осведомлены об условиях проживания. Для детей важнее отношение воспитателей и вожатых, увлекательные мероприятия, общение со сверстниками. На протяжении многих лет проводится большая работа по подготовке кадров, разрабатываются программы с учетом детских интересов.
Хотелось бы обратить внимание читателей на то, что делается в этом направлении. В целях организации качественного летнего отдыха с учетом сохранения и укрепления здоровья детей, обеспечения их комфортного и безопасного пребывания в учреждениях отдыха Управлением образования разработан проект программы развития загородных лагерей на 10-20 лет. Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы и реконструкцию лагерей, можно видеть на инвестиционном портале города Уфы. Ежегодно, в течение учебного года во всех лагерях проводятся плановые ремонтные работы, приобретается кухонное оборудование, спальная мебель, устанавливаются видеонаблюдение, пожарная сигнализация.
Светлана ЯНОВА.