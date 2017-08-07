Вошли в проект АСИ

Как отмечают специалисты, институт семьи сегодня переживает кризис. Хотя число социальных сирот благодаря патронату заметно сократилось, количество отказов от детей в среднем по России остается на том же уровне. Чтобы эффективнее решать проблемы, Управление по опеке и попечительству администрации Уфы совместно с Таганским детским фондом по профилактике семейного неблагополучия подготовило новый проект. Его обсуждение с участием представителей федерального Агентства стратегических инициатив прошло в мэрии.
- В Уфе проводится большая работа по защите детства, - открыл совещание заместитель главы администрации города Сынтимир Баязитов. - Большую работу в этой сфере проводят общественные организации и фонды.
Программный директор Таганского детского фонда Сергей Борзов также отметил, что столица Башкортостана наряду с Томском и Пермью является передовым городом по профилактике семейного неблагополучия.
– Однако в масштабах страны недостаточно разработано научно-методическое сопровождение данной сферы. В рамках проекта создается понятийный аппарат, который структурирует все направления работы: определит факторы риска, уровни кризиса и другие аспекты, - рассказал об основном направлении нового проекта Сергей Борзов. - Таким образом, работа по профилактике семейного неблагополучия будет четко организована, и в дальнейшем этот опыт распространится по всем регионам России.
На данный момент в системе опеки во всей стране трудятся 11 307 специалистов, и на каждого приходится более 2 500 детей. При этом, как было озвучено на совещании, работники социальной сферы не переживали бы такой колоссальной нагрузки, если бы уделялось больше внимания родителям.
- К сожалению, мы забываем о том, что корень всех зол кроется в семье, где ребенок, как чаще всего бывает, страдает от дефицита внимания или даже насилия, - рассказывает о ситуации заместитель руководителя Департамента социальных проектов Агентства стратегических инициатив Надежда Иванова. – Сформированная еще в прошлом веке практика, требует переосмысления и переработки. Нужно разрабатывать новые подходы в работе с семьями на ранней стадии кризиса. Мы надеемся, что и другие регионы поддержат это направление, и будут готовы открывать центры социальных новаций на базе своих университетов.
Положительным примером может послужить реализация в нескольких регионах системы моральной помощи. Благодаря чему количество отказов от детей с ограниченными возможностями здоровья снизилось на 15%.
Анастасия ЛИСТКОВА.
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