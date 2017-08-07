Вошли в проект АСИ

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ВМС США приостановят операции по всему миру из-за инцидента с эсминцем ВМС США приостановят операции по всему миру в связи со столкновением американского эсминца "Джона Маккейна" с торговым судном в Малаккском проливе, заявил глава морских операций адмирал ...

В США началось полное солнечное затмение Жители 14 американских штатов в понедельник начали наблюдать полное солнечное затмение, сообщают местные СМИ. В США миллионы человек для наблюдения за явлением прибыли на так называемую "линию ...