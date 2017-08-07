К зиме готовы

О подготовке объектов энергетического, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему сезону, дорожном строительстве мы беседуем спервым заместителем главы администрации района Ильдаром Замалетдиновым.
- Зима не за горами, а у меня вопрос о прошлой: были ли внештатные ситуации?
- Отопительный сезон 2016-2017 годов прошел без особых эксцессов, все системы жизнеобеспечения отработали в штатном режиме. Правда, не обошлось и без ЧП. Крупная авария с отключением центрального отопления на 7 часов 55 минут произошла 25 февраля. В результате технологического повреждения трубопровода по улице 8 Марта Южное отделение РТС прекратило подачу тепла на 12 жилых домов и три социальных объекта. Устранение технологического повреждения произведено поэтапно в кратчайшие сроки.
В системах жизнеобеспечения зафиксировано 123 отключения против 98 в 2016 году. Но в целом такая картина выстроилась с учетом изменения порядка регистрации, так как плановые работы в зимний период фиксировались как аварийные. Имели место также перебои с холодным водоснабжением. На улице Златоустовскойпроизошел порыв канализационного коллектора с затоплением частных домов.
- Как продвигаются работы по подготовке к холодам котельных?
- Согласно утвержденным планам. Управление жилищного хозяйства сдало все шесть индивидуальных тепловых пунктов, инженерные сети – тепломагистрали. Заканчивается опрессовка сетей МУП «УИС» и ОООБашРТС. «Уфаводоканал» сдал все канализационные. По объектам предприятий филиала ОАО «Газпром газораспределение Уфа» и по «УГЭС» все запланированные работы также производятся по утвержденным графикам, вопросов к ним пока нет.
- Как обстоят дела с ремонтом общедомового имущества?
- В рамках Республиканской программы проводится капитальный ремонт в 109-ти домах на общую сумму более 230 млн руб. Текущий (за счет средств по статье «содержание»)ведется в 78 жилых домах на сумму 27,714 млн руб. Для технического обслуживания приборов учета и автоматизированных узлов управления тепловой энергии системы центрального отопления привлечены четыре специализированные компании: КСК, «Энергия», «Теплокип» и «Энергоэффективное решение».
- Что делается для снижения платы за ОДН?
- Выявляются неисправные приборы учета холодного и горячего водоснабжения. В 14 жилых домах установлены 23 современных высокоточных узла, а также 24,5 тысячи антимагнитных пломб.
- Приходится сталкиваться с недобросовестными плательщиками за коммунальные услуги?
- К сожалению, да. Периодически проводим инспекции. Выявили 11 магнитных устройств и два нарушения антимагнитной ленты. В целом занижение показаний счетчиков выявлено в 1 тысяче 200 квартирах, общая сумма доначислений составила 1 млн 300 тыс. рублей. Параллельно было выявлено 162 незарегистрированных гражданина, информация по 87 собственникам о сдаче жилья в аренду направлена в налоговую службу.
- В районе проводится много земляных работ, ремонта дорожного покрытия…
- А также – теплосетей, которых по бульвару Ибрагимовареконструировано порядка полутора километров. Также восстановлена основная часть аллеи на участке от Ленина до Цюрупы, выполнена технологическая часть перехода через улицу Цюрупы в зоне расширения. Асфальтобетонное покрытие на перекрестках с учетом сроков переноса опор наружного освещения уложено 20 августа. А с начала этого месяца приступили к благоустройству участка от ул. Цюрупы в сторону Большой Гражданской. Однако стоит отметить, что не раз нарушались сроки сдачи и качество производства земляных работ. 15 должностных и одно юридическое лицо оштрафованы на общую сумму 120 тыс. рублей.
- Сколько выполнено заявок на ямочный ремонт по интерактивной карте?
- 86 процентов. Управлением по содержанию и благоустройству с начала года выполнен текущий ремонт асфальтобетонного покрытия, площадью 15,5 тысячикв.метров, уложено три тысячи тонн асфальта, в том числе на внутриквартальных территориях – на площади 2,5 тыс. кв. метров. С применением асфальтогранулята выполнен ремонт частного сектора по улицам Собинова, Речной, Бирской, Крупской. Капитальный ремонт по федеральной программе «Безопасные дороги» ведется на шести участках. К ремонту ул. Цюрупы со стороны Кировского района приступили после прокладки кабельной линии. Срок завершения работ по всем объектам согласно контракту – 20 октября.
Ирина ШИПУНОВА.