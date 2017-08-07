Научат любить Родину

Образовательный центр №69 скоро станет региональным подразделением «Юнармии».
Военно-патриотическое движение стартовало в прошлом году по инициативе министра обороны России Сергея Шойгу. Его цель - воспитание патриотов, готовых встать на защиту Отчизны, повышение интереса молодого поколения к истории России и поднятие престижа военной службы. Торжественное вступление школьников в ряды «Юнармии» запланировано на сентябрь.
- Дело добровольное. Ребята сами проявили интерес, мы ожидаем, что параллели 3, 4 и 8-х классов захотят принять в нем активное участие, - уточнил директор школы Эльмир Мазитов.
В программе воспитания юнармейцев предусмотрено семь основных направлений: «Пока едины, мы непобедимы!» - изучение истории родного края, России, осознание важности сохранения целостности страны; «Отдаю сердце людям» - нравственное воспитание; «Красота спасет мир» - эстетическое и творческое; «сохраним природу»; «Учись учиться»; «Я - гражданин России»; «Здоровый образ жизни».
У каждого направления свой куратор. Педагоги выбирали то, что им по душе.
- Все принимали участие в разработке плана мероприятий и предлагали идеи, - рассказала Татьяна Редреева, подчеркнув, что работа с юнармейцами не должна превращаться в обязанность.
Мероприятия будут носить не только познавательный, но и живой, игровой характер. Школьникам предстоят встречи, смотры-конкурсы, выставки, викторины, спортивные состязания, мероприятия, посвященные важным историческим датам, участие в акциях. К сотрудничеству планируют привлечь общественные организации ветеранов, военкомат и военные подразделения. В рамках экскурсии ребята смогут посетить армейские подразделения и познакомиться с их бытом.
- Не вижу ничего плохого в военном уклоне, это развивает самодисциплину. Парни вырастут здоровыми, способными защитить свою страну. Ребятам будет проще сдать нормы ГТО, что сейчас весьма актуально. Своих детей я бы тоже отправил в «Юнармию», - считает директор.
Для тех, кто хочет подковаться интеллектуально, будет организован шахматный кружок.
Вступить в «Юнармию» может любой школьник с 8 лет. Устав пока обсуждается, многие вопросы - на стадии согласования. Например, форма. Она должна быть, но денег на нее школам не выделяют. Поэтому надо искать спонсоров.
На школьном стадионе расчертили плац, создали класс для совещаний по делам юнармейцев и музей. Сейчас идет поисковая работа в архивах военкомата.
- Хотим найти выпускников нашей школы, ставших Героями Советского Союза, связаться с их родственниками, чтобы дать музею имя, - поясняет Эльмир Амирович.
Пока музей - лишь небольшая комнатка, часть класса совещаний. Здесь стенды с фотографиями ветеранов, предметы военного времени, награды.
Ребята должны иметь пример для подражания. Для этого предусмотрен конкурс, в котором нужно написать о своих предках, принимавших участие в войнах.
Анастасия ШИРИНА.
Клятва юнармейца:
Клянусь стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества, чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины, быть патриотом и достойным гражданином России.