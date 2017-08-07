Дорожники вышли в «ночное»

Наше знакомство с ремонтными работами по улице Маршала Жукова на участке от Сипайловской до Седова началось под покровом ночи. Такое время суток выбрано неспроста, достаточно вспомнить, какой транспортный поток проходит здесь днем.
Стрелки часов уже давно заложили вираж за 00.00, а на улице до сих пор оживленно. Потоки машин снуют туда-сюда, им и невдомек, что уже завтра здесь появится новая дорога. Ее на данном участке делают частями и связано это, прежде всего, с характером участка. Дело в том, что улица магистральная или иными словами то направление, пропускная способность которого в разы превышает показатели дорог на других улицах города. И здесь очень важно не дать городу увязнуть в пробках, и такой масштабный фокус удается проделывать специалистам практически ежедневно. Посудите сами, 29 объектов улично-дорожной сети находится в списке реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». В рамках него получат новую жизнь магистрали нашего города, большинство из которых носят стратегический характер. Можно с уверенностью сказать, что практически весь город находится в зоне проводимых ремонтных мероприятий.
Дорожные рабочие свое дело знают: сантиметр за сантиметром буквально на глазах образуется новое полотно, которое щедро одаривает своим теплом всех вокруг. Фронт работ впечатляет, до укладки финишного покрытия на данном участке велась подготовка, а сегодня уже укладывают верхний слой асфальтобетонной смеси. Свой рассвет рабочие встретят уже с готовым полотном, позже они перейдут на новый участок магистрали, а свежее покрытие по достоинству оценят автолюбители. Утро встретит первыми лучами солнца и новой, отвечающим требованиям нормативно-технического состояния, безопасной и качественной дорогой.
- Сначала мы осуществили фрезеровку старого слоя асфальта и устранили колейность. Затем подготовили поверхность к укладке, продули, подмели и покрыли ее битумной эмульсией, которая склеивает верхние и нижние слои асфальта, - рассказывает заместитель начальника по производству Уфимского ДРСУ ООО «Башкиравтодор» Филюс Ишемьяров.
Всего на участке задействовано 34 единицы специализированной техники: укладчики, перегружатели асфальтобетонной смеси, катки, экскаватор-погрузчик и другие. Только за одну ночную смену рабочие уложили около 900 тонн твердого покрытия на площади более 7 тысяч квадратных метров.
В рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в районе капитально отремонтируют девять участков улично-дорожной сети протяженностью 13 км. Общая же протяженность ремонтируемых участков составляет 1 млн 112 тыс. 660 кв.м.
Денис САЛИМГАРЕЕВ.
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