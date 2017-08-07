В нашу гавань заходили… цветы

Казалось, вся флора мира собралась в сквере «Волна», чтобы сделать ярким традиционный праздник «Цветочная гавань», посвященный Году экологии и особо охраняемых природных территорий в республике. Благодаря фестивалю ухи он получился и вкусным.
Участникам была поставлена непростая задача совместить цветочные фантазии с морской тематикой, с чем они успешно справились. Поэтому можно здесь было увидеть море из листьев салата, корабли с парусами из лепестков. Среди всего растительного великолепия прогуливались ожившие водяные, пираты и сказочные феи. Так что перезагрузка в другую реальность удалась.
- Деревянный корабль в нашей композиции изготовил сам, - признался директор школы №24 Константин Рамарчук. - Назвали его «Уфой» и поставили башкирский флаг.
Одна из учениц изображала русалку, оберегающую путь судна. В сквер вплыли парусники из дыни, арбузов под парусами из листьев капусты.
А коммунальщики ТЖХ представили «Бархатный сезон», где основной темой стал домашний уют.
- Его охраняют богини Веста и Флора, - рассказал главный инженер ЖЭУ-13 Рим Кудакаев. – Озеро с лебедями олицетворяет любовь и верность.
Работникам метлы и лопаты удалось воссоздать из бумаги макеты знаменитых шиханов Торатау, Юрктау.
Как рассказала заместитель директора МБУ по благоустройству Алла Соболь, сотрудники представили композицию «У самого синего моря». Возле избушки сидят старик со старухой, перед ними разбитое корыто. Колорита добавили живые русалка и грозный пират.
А на площадке поликлиники №44 дед с бабкой едут в настоящей телеге с сенокоса. Дома - закипающий самовар, уютный двор, где растут цветы из перца и помидоров.
- У нас царит «Гармония чувств», - делится медсестра учреждения Гузель Исанбаева. – Каждый цветок олицетворяет то или иное состояние души и должен сочетаться как в нашем букете с другими.
Что будет с планетой, если относиться к ней потребительски, показала гимназия №39. Цветник может превратиться в «Гимн вторсырья», где место растений заняли пластиковые бутылки и прочий мусор.
- Году экологии также посвящены четыре стихии, - провела экскурсию заместитель директора по воспитательной работе Флюра Газизова. – Воздух воплощен в мельницу, земля представлена дарами природы в виде овощей и фруктов. Вода - камышовое озеро с аистом.
Персонажи из сказок и любимых мультфильмов наводнили сквер: пираты разных возрастов, порхающие волшебные феи, Мальвина с Буратино. Участники костюмированного парада «Аква-калейдоскоп» в завершение дружно станцевали флешмоб под зажигательную песню «А рыбы в море плавают вот так».
Не остались в стороне от праздника и библиотеки района №№10 и 14, которые организовали для детей и взрослых литературный уголок под раскидистой березой. Взрослые с интересом ознакомились с книжной выставкой «Цветы нам нежно улыбались», листали красочные издания о садоводстве, дизайне, читали стихотворные строки, посвященные красоте растений. Дети учились мастерить красные гвоздики, с удовольствием отгадывали литературные загадки.
Весь день праздничное настроение создавали артисты и коллективы художественной самодеятельности района. Юные модели агентства «Премьера» дефилировали в красивых нарядах. Специалисты Объединения молодежных клубов «Алые паруса» организовали несколько игровых площадок, в том числе веревочный мини-парк на деревьях. В играх вместе с руководителем молодежного центра «Эврика» Анной Бессмертновой участвовали не только дети, но и их родители. Особенно им понравилась командная эстафета «Экипаж - одна семья». Педагог-организатор клуба «Грань» Андрей Трубников показывал всем желающим премудрости современного мечевого боя.
Самые активные участники спортивно-игровой программы в качестве призов получили жетоны на фестиваль ухи. Героем торжественной церемонии вручения наград конкурса фотографий «Рыба моей мечты!» стал Насих Халисов, получивший из рук депутата городского Совета Руслана Зайнуллина заветную удочку.
В номинации «Лучшая композиция» первым признан Трест жилищного хозяйства, а Гран-при конкурса достался МБУ по благоустройству Ленинского района. Авторами самого лучшего костюма стала команда Центра образования № 35.
Победителями конкурса на лучшую клумбу района «Разноцветье» стали МБУ по благоустройству, лицей №46, Башкирский детский сад №18, ИП Колычев О.С., ПАО АНК «Башнефть», детская поликлиника №6.
Зиля БАДРИЕВА.
Корзинка инфографика:
Победители конкурса «Цветочная гавань»:
Номинация «Бархатный сезон»:
школа № 4;
Номинация «Чистая планета»:
гимназия № 39;
Номинация «Остров сокровищ»:
Башкирский лицей №2;
Номинация «Морское путешествие»:
Центр образования № 10;
Номинация «Золотая рыбка»:
школа № 24;
Номинация «Под алыми парусами»:
детский сад № 6.