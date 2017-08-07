«К нам пришло благоустройство»

Есть в Уфе дворики тихие, вдали от центральных улиц, а есть дома, своих обособленных территорий не имеющие, прилегающие к магистралям с интенсивным движением. От того здесь неуютно, а от недовольных их жильцов часто можно услышать нелестное «проходной».
Вот и небольшая придомовая территория по улице Цюрупы, №83 и №85 из таких: по одну сторону мчат потоки машин, а стоит пройти немного вглубь – тихий уголок. В центре много мест притяжения для горожан, спешащих сюда по своим делам, а вот парковочных мест не хватает. Вот автомобилисты и заезжают сюда, превращая и без того маленький двор в парковку. Местным жителям такое вероломство не по душе. Сквозной проезд перед домом №83 пришлось даже перегородить двумя шлагбаумами, чтобы освободить небольшой участок от машин.
Благоустройство, которое началось по вышеуказанным адресам, призвано решить проблему. Дворы попали в программу «Формирование современной городской среды». И здесь уже вовсю кипит работа.
На прошлой неделе рабочие Горсвета, установив новые столбы электроосвещения, выкапывали и вывозили старые.
- Проезжую часть будем расширять, поэтому они их и переносят. А вот и трактор подъехал. Сейчас начнут выгружать песчано-гравийную смесь, - объясняет Рустем Гареев, заместитель директора по производству ООО «Нерудные материалы». Субподрядная организация должна построить автопарковки, а еще им предстоит поменять бордюры. Старые, уже выкорчеванные, лежат тут же рядами.
- Новые подвезли, только выгрузили их подальше, сами же видите – здесь тесно, не развернуться, - говорит один из рабочих.
На небольшом пятачке перед домом №85 началось строительство автопарковки площадью более 300 квадратных метров.
- Сначала участок углубляем на 35 сантиметров – так называемое корыто. Сверху уложим 20 сантиметров песчано-гравийной смеси – столько положено по смете. Затем еще 14 сантиметров щебня. А уже сверху на эту «подушку» – слой асфальта, - подробно объясняет представитель подрядчика.
Дополнительные парковочные карманы появятся и между домами. Сейчас кромка существующего асфальта выкопана под расширение.
- Надеюсь, после того, как работу завершат, будет порядок. А то машины ставят как попало, это и некрасиво, и неудобно. Только переживаем за альпийскую горку. Не пострадает ли она? – поинтересовалась у рабочих проходившая мимо жительница дома №85 Татьяна Михайлова.
Изучаем проект благоустройства – зеленый пятачок с альпийской горкой между домами останется на месте, газоны тоже, а проезды будут покрыты новым асфальтом. Времени у рабочих осталось немного – сроки обозначены до конца октября.
- Проект создан в соответствии с пожеланиями жильцов. Он затронет дворы домов №№83, 85 по Цюрупы и Кирова, 31. По второму адресу прозвучало пожелание, чтобы осталось больше газонов, а по первому – создать больше автопарковочных мест. Рядом с домом №83 вместо устаревшей появится современная детская площадка. Весь объем работ оценивается в сумму около 4 миллионов рублей. Генеральным подрядчиком выступает «Дортранс», - рассказал начальник ОТЭЖ УЖХ Кировского района Рашид Шарипов.
Альбина ЗУБАРЕВА.
Фото Валерия ШАХОВА.
Корзинка
Во дворе дома №25 по улице Авроры также реализуется программа «Формирование современной городской среды». Здесь установят турниковый комплекс, так как детская площадка уже имеется. За счет расширения проезжей части будет освобождена большая площадь под парковочные карманы. В связи с чем перенесут и опоры электроосвещения.