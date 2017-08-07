Иллюзия выгоды

Сотрудники отдела координации торговли, общественного питания и услуг администрации района совместно с представителем Центра общественной безопасности провели рейд по пресечению несанкционированной торговли.
Стихийные прилавки с некачественным товаром не только нарушают благоустройство города, оставляя мусор прямо на «красной линии», но и наносят вред здоровью. Последний тренд перед учебным годом - продажа некачественных школьных рюкзаков, поэтому им уделили особое внимание. Такой товар, которого едва хватит на один день, торговцы предлагают за 500 рублей. Они не зарегистрированы в налоговом органе в качестве индивидуальных предпринимателей, а значит, не имеют постоянного места торговли и не несут ответственности за реализуемую продукцию.
- Сейчас в районе проходит масштабный комплексный ремонт Первомайской, благоустройство фасадов зданий. Все стараются, чтобы улица стала еще лучше. Мнимые продавцы портят ее облик, устраивая мини-рынки на самых видных местах. А люди тем временем сначала покупают, а потом приходят к нам и говорят, что вещь быстро порвалась и вообще имеет резкий неприятный запах. Но при покупке об этом не задумываются, - говорит начальник отдела координации торговли, общественного питания и услуг администрации района Венера Гильванова.
У самых ворот района, восьмиэтажек по улице Первомайской, расположилась одна из таких точек. Члены комиссии с «хозяйкой» знакомы давно, ей уже был выписан не один штраф, но женщине он больших убытков явно не приносит. За двадцать минут, что мы прождали, пока «лавочка свернется», заметили, что чуть ли ни каждые пять минут у прилавка скапливается по пять-семь человек. А продавец, нисколько не смущаясь, скидывая товар в мешки, еще пытается пристроить пару сумок.
К сожалению, в настоящее время полномочия членов административной комиссии ограничены составлением протоколов, поэтому нарушители, как правило, оплачивают штрафы и продолжают свою деятельность.
Еще одна актуальная проблема, носящая сезонный характер, - уличная торговля овощами и фруктами. В погоне за дешевизной покупатели не задумываются о том, что их обвешивают, так как весы стихийщиков вовремя не поверяются и сбиваются при постоянной транспортировке. Торговля же осуществляется в антисанитарных условиях, без сопроводительных документов, маркировок и сертификатов соответствия.
Следующим пунктом проверки стал магазин, расположенный в доме №28а по Первомайской. На прилавках, сооруженных из поддонов, неприкрытые фрукты и овощи, которые собирают все выхлопные газы с дороги, находящейся буквально в трех метрах. Как только мы подошли к товару, к нам выбежала продавец, которая не захотела принимать «весь удар» на себя, сказав, что сейчас подъедет директор, и мы сможем с ним поговорить.
- Мне сказали выставить товар на улицу – сделала. За это получаю зарплату, а остальное меня не касается, - объяснилась женщина, собирая разложенные фрукты.
- Всегда хочется спросить покупателей, какая необходимость приобретать продукты питания на улице, в то время как в районе работает множество магазинов, начиная с торговых точек шаговой доступности до эконом-класса, где ежедневно проводятся акции и предоставляются скидки, - говорит главный специалист отдела координации торговли, общественного питания и услуг администрации Резеда Хакимова.
Мария АПКАРИМОВА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.
Корзинка
В ходе рейда было составлено шесть протоколов об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена статьей 13.16 КоАП РБ (Осуществление, организация уличной торговли или оказания бытовых услуг в неустановленных местах). С лицами, осуществляющими торговлю, проведены профилактические беседы и выписаны штрафы от 500 до 1500 рублей.