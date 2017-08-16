Почем квадрат мечты

В Уфе вовсю идет работа по благоустройству дворов, чьи жители оказались наиболее инициативными. Не успевшие попасть в программу «Формирование городской среды» в этом сезоне могут попытать счастье снова. Уже начат прием заявок на реализацию проектов на следующий год. Для разъяснения условий программы депутаты, представители администрации города и управляющих компаний возобновили встречи с жителями.- На общем собрании собственники должны в первую очередь решить: нужно ли им благоустройство двора и готовы ли они к софинансированию. После чего должны обсудить, что именно они хотят видеть: детскую или спортивную площадку, парковку, клумбы, и где все это должно располагаться, - рассказал заместитель директора Треста жилищного хозяйства Ленинского района Зилфир Давлетшин. – Приняв совместное решение, следует приступить к сбору документов, заявку направить в городскую комиссию. Но все это будет реализовано в следующем году.Глядя, как преображается старенький дворик, старшая по дому №17 по улице Набережной Антонина Вязьмина призналась, что жильцы долго колебались по поводу пятипроцентного обязательного софинансирования. Но подсчитав, решили вступить в программу благоустройства. Если взять среднюю цифру вложений уфимцев, то по городу она составила около 200-300 рублей. К примеру, жильцы пяти домов по улице Транспортной решили вложиться даже больше – 13%. То есть каждый хозяин квартиры внес 600 рублей, причем с рассрочкой.В этом году из 161 двора комиссия отобрала 81. Часто проекты выбывали из списка, поскольку собственники не могли договориться между собой.Один из таких дворов находится на Первомайской, 21. Когда-то этот дом в стиле сталинского ампира окружали сквер, фонтан, но с течением времени лоск пропал. Дизайнеры с учетом пожеланий жителей разработали удобную внутридворовую территорию, благодаря которой владельцы автомобилей обрели бы 90 парковочных мест, а сама дорога проходила по периметру пешеходной зоны. Рациональное решение придомового пространства могло стать одним из самых ярких проектов. Но из-за разногласий по поводу размещения зон отдыха и стоянок его реализация приостановилась. Такие случаи были и по другим адресам. Например, в Сипайлово возведение парковки развело соседей по разные стороны баррикад. Именно отсутствие единодушия привело к тому, что многие дворы остались без благоустройства.- Мы хотим провести опрос: каким человек видит свой идеальный двор. Статистику проанализируем, чтобы впоследствии еще более плодотворно взаимодействовать с жителями. Ведь основа программы «Формирование городской среды» - общественная. Здесь самое главное – умение найти общий язык с соседями, - отметила начальник общего отдела МБУ «Центр городского дизайна» Ирина Холод.Зиля БАДРИЕВА.zilyamk@yandex.ru