Сферу образования ждут перемены

Накануне нового учебного года в Конгресс-холле состоялся Республиканский августовский педсовет с участием более 600 специалистов сферы образования. Его главной темой стала современная система воспитания детей.
Не случайно впервые наряду с представителями профильных ведомств в совещании участвовали и родители. Многие из них войдут в новую общественную организацию «Продвинутые родители», которая усилит обратную связь и позволит напрямую выстраивать диалог с Министерством образования РБ. От активистов ждут, что они будут высказывать свою позицию по каждому нормативному документу, где затрагиваются права детей. Ведомство готово выслушивать предложения и по организации образовательного процесса.
Кроме того, в ближайшее время предстоит важная реформа - передача школ от муниципальных властей к региональным. Таким образом предполагается установить единство учебной программы для всех общеобразовательных учреждений.
- В нескольких пилотных регионах - в Самарской, Астраханской, Тамбовской областях, Москве - модель уже отрабатывается, - пояснил глава региона Рустэм Хамитов. - Также заявлено о совершенствовании базового содержания учебников, порядка их разработки, экспертизы и включения в федеральный перечень. Сейчас, как вы знаете, в списке – около полутора тысяч наименований. Теперь по основным дисциплинам будет две, максимум три линии базовых учебников.
Министр образования РБ Гульназ Шафикова рассказала о положительных изменениях в сдаче ЕГЭ: по сравнению с прошлым годом средний балл по большинству предметов заметно вырос, увеличилось количество 100-балльников по русскому языку, физике и информатике, а доля выпускников с неудовлетворительными результатами снизилась в полтора раза. Однако олимпиадное движение, напротив, переживает не самые лучшие времена, это заметно по результатам всероссийских конкурсов. Чтобы улучшить ситуацию, в республике планируется создать Центр одаренных детей.
Согласно новым федеральным стандартам, изучение родных языков в школах станет необязательным. А решение о том, вносить его в образовательную программу или нет, будут принимать родительские комитеты и сами учащиеся. Но Рустэм Хамитов призвал не отказываться от изучения государственного языка региона.
Александра ОДИНЦОВА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.
КОРЗИНКА:
Ежегодно республика вкладывает в сферу образования более 30 миллиардов рублей. Это треть всей расходной части бюджета. Строятся новые школы и детские сады, оборудуются классы и спортивные залы, приобретаются школьные автобусы и выплачивается заработная плата работникам. Всего в школах обучаются 450 тысяч детей, а в вузах более 100 тысяч студентов. В колледжах и средних специальных учебных заведениях их также около 100 000.