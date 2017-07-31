По современным стандартам

До нового учебного года остался ровно месяц. В Уфе возводятся четыре школы в Ленинском, Демском, Октябрьском и Кировском районах. Ход строительства этих важных объектов вчера проинспектировал глава администрации города Ирек Ялалов.
Первым пунктом посещения стала школа №1 на Мустая Карима – это учебное заведение основано еще в 1920 году. Старый двухэтажный корпус снесен этим летом, так как находился в аварийном состоянии, а из-за разрушенного водостока стены постоянно сырели. Теперь на этом месте строят новое пятиэтажное здание общей площадью 11163 квадратных метра, соседний корпус реконструируют. До сдачи объекта еще больше года: своих учеников здесь встретят только в 2018 году, но строители планируют завершить основную работу уже этой зимой. Учитывая то, что учебное заведение находится в историческом центре Уфы, мэр потребовал уделить особое внимание фасаду здания. По плану его должны украсить жесткие панели.
- Не стоит торопиться к сдаче. Мы приводим гимназию к современным стандартам. Если пример будет удачным, то будем тиражировать его по всему городу. Нам необходимо осуществить порядка 25-ти таких реновационных проектов, - отметил Ирек Ялалов.
Второй точкой стал лицей №161 в Деме. Объект сейчас - на стадии завершения. А родители уже спешат подать заявления о зачислении детей в это учебное заведение. С 1 сентября за парты в новых стенах сядут 825 ребят. Здание лицея, отвечающее всем современным требованиям, станет образцом школы последнего поколения. Его существенной особенностью станет 25-метровый бассейн.
В Нагаево средняя школа построена еще в 1911 году и давно не справляется с наплывом учеников. Поэтому здесь возводят современный комплекс из трех блоков. Директор Наталья Силина продемонстрировала проект-визуализацию строящегося комплекса, который отвечает нормативам доступной среды - здесь будут обустроены пандусы и лифты, зоны безопасности.
Готовится к открытию лицей №160 в микрорайоне Колгуевский. Здание рассчитано на 550 мест, согласно последним требованиям все дети будут учиться в первую смену. Директор учебного заведения Ильнур Салихов отметил, что при строительстве много внимания уделено спортивной составляющей. Скоро на прилегающей территории появится стадион с искусственным покрытием и беговой дорожкой по стандартам ФИФА.
Мария АПКАРИМОВА.
Фото Валерия ШАХОВА.