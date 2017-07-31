…И фото с чемпионом на память

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МИД России назвал новые санкции ЕС «абсурдной политизацией ситуации» «Решение Брюсселя о включении в санкционный список ЕС ряда российских должностных лиц и фирм в качестве ответной меры за якобы «нелегитимную» поставку в Крым газовых турбин концерна «Сименс» вызывает ...

МИД Украины направил Москве ноту из-за поездки Медведева в Крым МИД Украины направил российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста из-за поездки премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Крым. В своей претензии Киев назвал этот визит «демонстративным ...