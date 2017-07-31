…И фото с чемпионом на память

Никогда еще парк имени Лесоводов Башкортостана не видел такого наплыва веселых и спортивных дошколят, а также ребят постарше в футболках и кроссовках. Они вместе с родителями пришли принять участие в массовом благотворительном забеге в честь 45-летия Республиканской детской клинической больницы.
На открытии благотворительного забега состоялось вручение почетных грамот медицинским работникам РДКБ. Собравшихся приветствовал заместитель главы администрации Уфы Рустем Газизов:
– Сегодня на этой площадке собрались самые активные, самые спортивные жители и гости столицы. Уфимцы в большинстве своем нацелены на здоровый образ жизни. И это не случайно, в городе создаются прекрасные условия для занятий физкультурой и спортом. Массовость сегодняшнего праздника - свидетельство того, что в столице стало больше добрых дел, больше отзывчивых и неравнодушных людей, – отметил Рустем Фаритович.
-Это самый большой благотворительный забег, который проводился в Уфе. Регистрационные взносы были довольно высокими, тем не менее желающих было столько, что еле вместила трасса, - прокомментировал директор АНО «Уфимский марафон» Владислав Литвинчук.
Родители были рады с одной стороны приобщить детей к спорту, с другой стороны возможности совершать хорошее дело.
В 11. 15 началась разминка под руководством опытных инструкторов. Прислушиваясь к последним указаниям, участники направились к старту. Некоторые родители решили бежать с колясками, очевидно, ради удовольствия, а не результата. Дан старт. Прокричав звонкое «Наши дети!», участники удаляются в глубину лесопарка, а на предстартовой площадке становится на удивление тихо. Мама Тараса Ильина, занявшего 1 место, онколог. Он знает, насколько важна акция:
- Для меня главное не победа, а помощь детям, - пояснил он.
Одной из целей акции стал сбор средств на покупку компаундера, аппарата для точного и стерильного смешивания медицинских растворов, который используют в реанимационном отделении новорожденных Республиканской детской клинической больницы. Аппарат позволит ежегодно оказывать помощь более 1200 недоношенным детям.
Активное участие в мероприятии приняли актеры, спортсмены и общественные деятели. В частности, на дистанцию вышел чемпион мира по биатлону Антон Бабиков. После того, как он пробежал, с охотой фотографировался и раздавал автографы.
- Я сам сталкивался с проблемой поиска фонда, которому смогу доверять. Теперь благотворительные мероприятия привлекают больше внимания, что очень важно для города, для людей, которые могут поддержать тех, кто нуждается в помощи, - пояснил он.
Протяни им руку
Дети с аутизмом собрались на «семейном пикнике» в столичном парке Лесоводов. Специально для них автономная некоммерческая организация «Рассвет» устроила яркий праздник. Мыльные пузыри, мастер-классы по оказанию первой помощи и выступление собак-спасателей. Все было направлено на то, чтобы социально адаптировать юных горожан.
«Для людей с инвалидностью проводитсямного мероприятий, однако они, к сожалению, обособлены. А ведь им тоже надо общаться, социализироваться в огромном мире», - прокомментировалапредседатель правления АНО Вера Устинова.
Праздник был благотворительный. Отдыхающие в парке могли приобрести сувенирную продукцию, например чашечки, с рисунками особенных детей. Или изделия, которые мастерят их мамы. Вырученное пойдет на другие мероприятия, на развитие ребят.
- У нас «Вконтакте» даже есть своя группа. Есть мамы, которые впервые столкнулись с таким недугом своего ребенка, и опытные родители могут им в чем-то помочь, подсказать. Дети кажутся избалованными, и на самом деле мы проводим с ними больше времени, чем с обычными ребятами. Им тяжело, но они делают какие-то новые шаги в жизни. И сейчас некоторым из них находиться непросто: новые звуки, шумы, запахи, огонь- все это отвлекает. Но опять же они так привыкают к мысли, что есть другие люди, учатся жить. Мой сын, который страдает аутизмом, в этом году пойдет в школу, в коррекционный класс. А год назад у нас родился второй сыночек. Родители понимают, что они стареют, а их ребенку, который не такой, как все, нужен товарищ, который принимает его таким, какой он есть. Поэтому нельзя останавливаться, ставить крест на своей жизни, нужно идти дальше, устраивать вот такие праздники, - рассказала заместительпредседателя правления АНО «Рассвет» Динара Шайяхметова.
В гости к ребятам пришли сотрудники регионального отделения Российского союза спасателей с кинологической службой.
- Сегодня мы сюда приехали для того, чтобы обучить взрослых и детей навыкам оказания первой помощи. Вы видите у нас роботы- тренажеры, а также мы проводим занятия по пожарной безопасности, рассказываем о правилах поведения при ЧС, - пояснила председатель Совета школы безопасности ГульшатАхмадиева.
Подобные акции помогают не только ребятам с дефицитом социального взаимодействия и общения. На «семейных пикниках» особенные дети учатся общаться с незнакомыми людьми, а горожане, в свою очередь, перестают думать, что аутизм - страшный приговор.
Ирина ШИПУНОВА.
Анастасия ШИРИНА.
Корзинка
Школьники в мини-марафоне участвовали бесплатно, горожане бежали на 2,5-5-10 км, что стоило 500- 1250-1500 руб.