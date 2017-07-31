А у нас в гараже...

Сначала мне показалось, что это галлюцинация, возникшая у меня на крыше ТЦ «Планета» под немилосердно палящим солнцем: по ее поверхности среди пестрых от изобилия вещей столиков и прилавков бродили толпы народа.
Но оказалось, что солнце тут ни при чем. Просто я стал свидетелем довольно нерядового для Уфы события – гаражной распродажи. Кстати, такой формат необычайно популярен за океаном. Поводом для их проведения, как правило, является весенняя генеральная уборка или переезд, когда хозяин решает избавиться от ненужных или надоевших вещей за символическую плату. И тогда открываются двери гаража, а тут уже и гости тут как тут, перебирают одежду, книги, игрушки, спортивный инвентарь, настольные игры, предметы мебели и бытовую технику.
Вот и в этом случае «Garrage sale» состоялся благодаря инициативе активной уфимки, известной в соцсетях под ником Аманда:
- Идея ко мне пришла еще два года назад, когда я произвела дома генеральную уборку, после которой вдруг обнаружилось много ненужных вещей, - рассказала она. - Стала искать различные варианты – продажа через Avito.ru, «Из рук в руки» - но все они мне не понравились. Как-то скучно и долго. Потом стала искать уличные маркеты, но оказалось, что плата за участие в них колеблется от полутора до пяти тысяч рублей. То есть, чтобы избавиться от барахла, необходимо было купить довольно дорогой входной билет.
- И тогда?..
- И тогда я решила сделать свою гаражную распродажу, а на нее пригласила всех желающих.
- А в чем разница?
- У нас входной билет стоит так называемый «донейшн»: кто сколько может, столько и платит. Все зависит от внутреннего состояния и от финансовых возможностей, - сказала Аманда и вновь растворилась в броуновском движении, присущем всякому «блошиному рынку», когда покупатели неспешно передвигаются в непредсказуемых направлениях.
Вот и я решил, взглянуть, кто чем богат, и что за диковины можно откопать в недрах «блошиных» рядов. Вот один из давних участников уличных маркетов Командор предлагает покупателям различные модели наручных и настенных часов, фарфоровые статуэтки. А на соседнем столике лежат залежи грампластинок. Здесь тебе и редкий Франсис Гойя, и заезженные когда-то мною альбомы «Битлз».
- Эх, мне бы их лет тридцать назад, - посетовал я. – А сейчас их и слушать уже не на чем.
- А это напрасно, - сразу отозвалась девушка. – Сегодня становится модным слушать пластинки через проигрыватель.
- Наверное, от покупателей отбоя нет?
- Увы, - расстроенно вздохнула девушка. – Видимо до нас пока мода еще не дошла. Но ничего, я верю, что мой покупатель еще найдется.
Мое внимание привлекли полки, заставленные книгами. Оказывается, Центральная городская библиотека тоже решила не сидеть сложа руки и пришла на распродажу со своим проектом буккроссинга:
- Подходите, выбирайте, а после прочтения можете либо вернуть их нам, либо «выпустить» в свободное плавание в любом месте города, - рассказывают сгрудившимся у их полок уфимцам работницы библиотеки.
И вот мой взгляд упал на книгу, которую я потерял в своем детстве и более никогда не встречал: «Продавец приключений» Георгия Садовникова. До сих пор помню, как в ней главный герой, сантехник, путешествовал по дну Мирового океана в поисках дыры, в которую утекают воды. В скафандре давно закончился кислород, и герою на ум пришла гениальная идея:
- Ведь молекулы воды состоят из двух атомов водорода и одного атома кислорода, - рассказывал он своим малолетним слушателям. – Вот я и стал щелкать молекулы словно семечки...
Нет, без этой книги я точно не уйду.
... На столике лежат, казалось бы, обычные сторублевки. Но в отличном состоянии такие сторублевки могут стоить до пяти тысяч рублей. Оказывается, это самый первый их выпуск – еще без магнитной полосы. Как уверяет хозяин коллекции Андрей Комаров, сегодня они уже стали редкостью.
- Как давно вы занимаетесь коллекционированием?
- С семи лет. Поначалу были марки, и мы на них играли в школе, - вспоминает он. - Потом пошли монеты, значки и просто диковинные вещи. Сейчас все, что выставлено на моем столе, «повторы», с чем не жаль расставаться.
- Как считаете, будущее у таких гаражных распродаж есть?
- Есть. Причем довольно радужное, потому что тема ретро начинает звучать в современном мире все настойчивее. К примеру, в столицах – в Москве, Питере – уже давно даже ретробалы проводят, на которые участники одеваются в одежду, выпущенную в советскую эпоху. И это касается всего одеяния вплоть до носков и трусов.
И я вновь включился в общее броуновское движение. Но не прошел и пяти метров, как мое внимание опять привлек столик, напомнивший о детских годах. На нем чинно сидели куклы, и в одной из них я узнал ГДРовскую Таню, которой мы с сестренкой по глупости вырезали аппендицит, а потом выяснилось, что эта операция необратима, о чем нам довольно доходчиво рассказали родители. А рядом с Таней саратовская кукла на шарнирах. Помню, у сестренки она была любимицей, и сопровождала нас даже во время общих игр в индейцев.
В зоне организаторов натыкаюсь на невозмутимого представителя ТЦ «Планета» Даниила Мацегорина. Спрашиваю, как он осмелился допустить такое «безобразие». А Даниил и отвечает:
- Я вижу в нем очень интересный проект социальной направленности, который призван создавать в нашем социуме островки духовного комфорта. К примеру, с удовольствием посмотрел коллекцию наручных часов, среди которых обнаружил даже экземпляр из ограниченной серии, выпущенной к коронации Николая II. Да и вообще мне нравится сама атмосфера. Кстати, рекомендую обратить внимание на два лотка с бесплатным квасом от компании «Нурлы».
И я обратил. Наслаждаясь прохладным квасом, вдруг понял, что следующую гаражную вечеринку постараюсь не пропустить.
Владимир ГЛИНСКИЙ.
Фото автора.