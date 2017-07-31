Разговор на свежем воздухе

Недавно в Нижегородке закрылись филиалы детской поликлиники №6 и поликлиники №44. Ситуацию жителям разъяснил Общероссийский народный фронт, который организовал встречу с представителями Минздрава.
Закрытые двери лечебных учреждений стали неожиданностью для жителей Нижегородки. Медицинскую помощь теперь они могут получить в центре города. Как пояснили в министерстве здравоохранения, сейчас идет капитальный ремонт зданий, во время которого детская поликлиника расположится в новом корпусе по улице Лесопильной.
- В двухэтажном детском учреждении заработают дневной стационар, педиатрические кабинеты, стоматологическая кабинет, физкабинет. Помимо терапевтов, принимать будет и хирург, - заверила главный врач детской поликлиники №6 Раиса Бакирова.
А пока детишек станут лечить в основном корпусе поликлиники №6. Несмотря на дополнительную загруженность, руководство учреждения пообещало, что перебоев в работе не возникнет.
Также на встрече обсудили вопрос оказания медицинской помощи взрослым. Одной из основных проблем жители Нижегородки считают отсутствие в микрорайоне дневного стационара.
- Ситуация изменится после капитального ремонта. Дневной стационар оборудуют в освободившихся после переезда детской поликлиники помещениях. Там в принципе все готово, остается нам только провести косметический ремонт, получить лицензию. Уже на первом этаже начинаем принимать пациентов для лечения, - комментирует главный врач поликлиники №44 Юнир Душанбаев.
Как заверили представители Министерства здравоохранения, работы по капитальному ремонту зданий детской и взрослой поликлиник будут завершены через несколько месяцев. А пока экстренную помощь врачи будут оказывать пациентам на дому. Руководство медучреждения выделило два автомобиля для развоза врачей на вызовы.
- В процессе общения от граждан появились предложения, которые мы учтем и уже в последующем, - сообщает первый заместитель министра здравоохранения РБ Назир Мингазов. - Это касается в том числе обустройства деятельности узких специалистов.
Обновляются и другие медучреждения. В городской больнице №9 проведен ремонт кровли хозяйственного корпуса, а в помещениях отделения стоматологической поликлиники №9 по ул. Гафури, 103 - косметический, в том числе пандуса. В детском отделении патологии речи Республиканского клинического психотерапевтического центра по улице по ул. Достоевского, 14 ведется реконструкция кровли здания.
Зарина ХАНОВА.