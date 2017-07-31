Мне сверху видно все…

Его работа – кровельщик. И есть в его профессии привилегия - он поднимается на крышу многоэтажки, и сверху может видеть город с высоты птичьего полета.
-Знаете, какая красота открывается! Наверное, это то, что вдохновляет меня каждый день.
Денис Шабрин - специалист ЖЭУ №61 стал победителем городского конкурса профессионального мастерства работников предприятий жилищного хозяйства в номинации «кровельщик».
Он трудится в этой сфере давно, а вообще учился на повара, но по этой специальности не нашел работу, а в ЖЭУ нужны были рабочие руки. Учился тонкостям специальности у более опытных мастеров, вникал в нюансы. В ЖЭУ №61 не так давно, но уже зарекомендовал себя. Бригада кровельщиков каждый день трудится на очередном объекте. С весны отремонтировали более 20 крыш.
Работа непростая – требует аккуратности, сосредоточенности, выносливости, знания материалов и техники безопасности. Все это есть в «арсенале» Дениса Александровича, поэтому победа - заслуженная.
- Я рад высокой оценке, - говорит Денис Александрович, - буду и дальше совершенствоваться. И примером хочу стать для своих детей, они пока маленькие, сыну – четыре, дочке – два года, но когда вырастут, обязательно покажу им город и расскажу о своей профессии.
Ника НИКОЛЬСКАЯ.