Как перезимуем?

Подготовка к отопительному сезону в районе идет по графику. Вопрос важный для населения и рабочий для коммунальщиков решается в течение всего года.
- План работ включает целый ряд мероприятий. В том числе замену окон на пластиковые, укупорку, утепление дверей в местах общего пользования. Перечисленные задачи носят постоянный характер и выполняются и в летний, и в зимний период, - говорит заместитель директора УЖХ района Дмитрий Миронов.
Помимо этого запланированы работы по текущему ремонту многоквартирных домов. Они включают в себя внутридомовые системы, кровельное покрытие и замену изношенных участков. На эти цели в этом году выделено 34 млн рублей.
Сегодня капитальный ремонт участков магистральных и квартальных сетей центрального отопления и горячего водоснабжения ведется на восьми участках по улицам Победы, Орджоникидзе, Вострецова, Черниковской, Хмельницкого, Вологодской, Кольцевой, Кремлевской, Гвардейской, Архитектурной.
В 711 домах уже проведены гидравлические испытания систем центрального отопления. Работы выполнены на 90 процентов, а завершить их полностью планируется к 15 августа, после чего будет подготовлен паспорт района о готовности к отопительному сезону.
Капитальный ремонт также является одним из этапов подготовки. В его рамках обновляются центральное отопление, водоснабжение и водоотведение. В этом году в программе - 86 дома.
Ресурсоснабжающие организации заменяют участки наружных тепловых сетей, применяя пенополиуретановые трубы, срок службы которых составляет более 30 лет. Новые технологии экономичнее и практичнее прежних. Они позволяют уменьшить потери при транспортировке теплоносителя. По завершении подрядные организации восстановят нарушенное благоустройство.
- Раскопки ведутся как по плану, так и в аварийном режиме. Поэтому в первом случае их можно отследить, а во втором участки постоянно меняются, но на производство земельных работ всегда выдаются ордера,- объясняет Дмитрий Валерьевич.
К примеру, на участке по улице Победы до Спартака (протяженность около 300 метров), генеральный подрядчик ООО «СТГ-Эко» отремонтировал магистральную сеть, после чего установил новые бордюрные камни и заасфальтировал дворовой проезд.
Восстановление благоустройства также ведется на улице Маяковского у дома №5, где тянули наружные сети водопровода и канализации. Сейчас здесь укладывают нижний слой асфальта.
Мария АПКАРИМОВА.
Фото Валерия ШАХОВА.
Корзинка
В районе - 840 многоквартирных домов подключенны к центральному отоплению.
Подпись к фото: На Мушникова, 2/1 происходит замена труб.