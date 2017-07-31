Как живешь, коммунальный рабочий?

На часах – шесть утра. Солнце бросает первые лучи на пока еще спящий город. До начала работы – еще как минимум час. Однако есть те, для кого общепринятые временные рамки не актуальны…
…В одном из дворов по улице Дагестанской ночной ветер поломал ветви нескольких деревьев. Больше разрушений никаких, но пространство нужно расчистить. За рулем МТЗ, который и вывозит мусор работник ООО «ЖЭУ-32» Ханиф Искандаров. Дело свое водитель знает: спустя минуты тяжелая машина, ловко петляя среди припаркованных легковых, выезжает из квартала.
Самый напряженный сезон для трактористов - зима: это и уборка улиц, и расчистка внутриквартальных проездов, и борьба с сугробами в частном секторе. Летом же работа менее напряженная, хотя на отсутствие занятости жаловаться не приходится.
В этот же час в другой точке района на свою ежедневную вахту заступила коллега Искандарова – дворник Ольга Морозова. Казалось бы, не женское дело – махать лопатой, таскать здоровенные носилки или ведра. На эту тему вспоминается извечное некрасовское «И коня на скаку остановит…». Но ничего особенно героического в облике этой женщины нет. На вопросы журналиста отвечечает уклончиво – мол, работать надо. Зато жители обслуживаемого ею дома охотно делятся мнением.
- Человек трудится с душой, не для галочки. Когда это видишь, поневоле проникаешься уважением. Даже дети стали меньше мусорить, - говорит Светлана Асадуллина.
Особо престижной такую работу не назовешь. Но, с другой стороны – по этому и нет здесь случайных людей: каждый знает, зачем пришел. Что можно сказать и об электромонтере «УЖХ Демского района» Айрате Байкове.
Каждый вызов протоколируется, есть заявка и запись в журнале учета. Но иногда бывают и экстренные случаи – например, при пожаре. Просто залить горящий дом из брандспойта огнеборцы не могут – проводка под напряжением. Без электрика, который знает это «хозяйство», не обойтись.
Да и в обычные дни хороший специалист – на вес золота. Одни руководствуются подходом «есть контакт, и ладно». А другие, как Байков, предпочитают делать на совесть.
- Айрата знаю давно. Мастеровит, ничего не скажешь. Особых проблем со светом у нас никогда не было. Хотя помню, однажды пропал в грозу, может из-за молнии. Так спустя два часа все уже было исправлено, - говорит житель пятиэтажки по Дагестанской Олег Подкалюжный.
О профессионализме работников жилищно-коммунального хозяйства говорит их победа в городском конкурсе «Лучший по профессии». Каждый из них удостоился стал первым в своей номинации. Такие профсоревнования проходят в столице уже в шестой раз. Сами участники считают, что это – хорошая возможность для обмена опытом и знаниями. Хотя по большей части это актуально для молодых работников. Но, с другой стороны, чем – не популярные нынче корпоративные игры? И дух здорового соперничества для коллектива все-же полезен.
Егор СОЛНЦЕВ.