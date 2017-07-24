Ставка - на кооперативы

«Кооперативы сохранят села и повысят производительность». Этот тезис стал главным на Всероссийском семинаре по поддержке малых форм хозяйствования и устойчивому развитию сельских территорий. Чтобы обсудить, как будет развиваться агробизнес, в Уфу прибыли около 300 представителей из 56 регионов. Пленарное заседание прошло в Конгресс-холле, здесь же организовали выставку товаров «Башкирские бренды».
Копченая конина, сыры рикотта, ларимар и фета, кремовый мед с малиной, паштет из грибочков... Перечисляя «экспонаты», можно сильно увлечься и уподобиться Гоголю, который так любил описывать поданные к столу «кушания». Вот рядом со стендом «Сыры от Джуманали» собралась группа из Калининграда.
- А это очень пряный сыр беппер кнолле, - рассказывает о своей продукции предприниматель Джуманали Декамбаев из Улу-Теляка. - Если хотите нежнее, рекомендую халлуми с мятой, изготовил по кипрской технологии.
От покупки последнего не отказались и наши корреспонденты. А представителям Крыма больше пришлась по вкусу мясная продукция.
- Многое можно встретить и у нас, однако такую конину я еще не ел. Ну и с удовольствием распробовал известный всему миру башкирский мед, - отметил глава сельского поселения Красноперекопского района Виталий Горинов.
Сейчас на долю крестьянских (фермерских) хозяйств в Башкортостане приходится 10, 4 % от общей сельхозпродукции, в сравнении с другими регионами цифра невелика. Власти надеются, что повысить ее поможет создание кооперативов.
На конец прошлого года в республике было зарегистрировано 36 таких сельскохозяйственных объединений. К примеру, в регионе-лидере - Липецкой области - их количество - 711.
- Перед нами стоит задача вовлечь в кооперацию еще как минимум 30% малых форм хозяйствования, - отметил директор департамента развития сельских территорий Минсельхоза РФ Владимир Свеженец. - В этом году на грантовую поддержку кооперативов из федерального бюджета направлено 1,75 млрд рублей, что почти в 4,5 раза больше, чем в 2015-м (сумма составляла 400 млн).
Еще один важный вопрос совещания посвятили федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий», где было заявлено, что ее продлят еще до 2030 года.
- С начала действия программы (то есть с 2014-го) в регионе реализовано более 4 млрд рублей, - сообщил министр сельского хозяйства Республики Башкортостан Ильшат Фазрахманов. - В 23 муниципальных районах проведено более 170 километров газопровода, 390 км водопровода, построили 12 фельдшерско-акушерских пунктов и сдали более 159 тысяч кв. метров жилья, обеспечив около 1 800 семей.
На пленарном совещании премьер-министр правительства РБ Рустем Марданов отметил:
- Большое внимание в республике уделяется созданию комфортных условий жизни на селе. В этом отношении в по Приволжскому федеральному округу мы на первом месте, и в 2017 году в сельской местности будут сданы еще 1,1 млн кв. метров жилья.
Чтобы ознакомиться с социальными объектами, возведенными с помощью бюджетных средств, и убедиться в успехах сельских предпринимателей, гости посетили Илишевский, Дюртюлинский, Буздякский и Туймазинский районы. Кроме того, делегация побывала на Чишминском маслоэкстракционном заводе и приняла участие в открытии нового тепличного комплекса в совхозе «Алексеевский».
Анастасия ЛИСТКОВА.
Фото Валерия Шахова.