Тест для автобана

Первый вице-мэр Уфы Салават Хусаинов сменил привычный формат пресс-конференции на более динамичный: на вопросы журналистов и блогеровотвечал в ходе рабочей поездки. Маршрут прошел по участкам дорог, где сегодня реализуется масштабная федеральная программа «Безопасные качественные дороги»
- За этот сезон по программе БКД реконструируются 29 улиц.Стоит отметить, что финансирование получили только те регионы, что своевременно вошли в эту программу, сформировали план закупок, провели торги согласно законодательству, заключили контракты и, наконец, начали эту работу. И сегодня мы в их числе. Защищать свой проект вместе с Госкомитетом по транспорту ездили 17 раз. В итоге получили самый крупный транш по Российской Федерации, - разъяснил ситуацию Салават Хусаинов перед поездкой.
- В программу включено 278 километров дорог федерального значения, проходящих по территории шести районов, входящих в уфимскую агломерацию. Это – Иглинский, Кушнаренковский, Благовещенский, Кармаскалинский, Уфимский и Чишминский, - подчеркнул в свою очередь заместитель председателя Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Марат Ишмухаметов, также участвовавший в объезде. - В конце августа начнутся работы на трассе Уфа – аэропорт. Они будут продолжаться в течение 30 дней. Всего в этом году по БКДиз федерального и республиканского бюджетовнаправлены два миллиарда рублей.
Микроавтобус с экспертами и журналистами, вырулив с проспекта Октября, попадает на улицу Трамвайную, до недавнего времени славившуюся среди водителей своими ухабами и ямами. Но скоро «страшилки» останутся в прошлом. С начала июля сюда уже «зашли» дорожники – в общей сложности здесь обновится внушительный участок от Индустриального шоссе до проспекта Октября.
- Программа рассчитана на пять лет. Необходимо на «отлично» выполнить все требования, чтобы получить дальнейшее финансирование, войти в БКД на 2018-й, где заявлены 43 улицы. Сегодня они приняты к рассмотрению, - рассказал Салават Хусаинов. - Вторая программа, по которой ведутся работы, - республиканская, так называемый территориальный заказ, в рамках которого обновятся 25 улиц. В итоге, по Уфе получим новые дороги на 54 участках, до этого таких объемов не было. Глобальная задача в том, чтобы уйти от бесконечного ямочного ремонта.
На улице Сельской Богородской начальник дорожной лаборатории Радик Сабитов со своей бригадой продемонстрировали, как выполняется отбор проб для исследования вновь уложенного покрытия. Дело в том, что на этом участке был выявлен брак, и дорожникам пришлось за свой счет перекладывать асфальт. Всего с начала сезона подрядчики переложили 5000 кв. метров. Гарантийный срок на верхнее покрытие составляет 5 лет. Если в течение данного срока выявляются недочеты, дорожной компании приходится самостоятельно их исправлять. Такие прецеденты уже имеются – на семи улицах асфальт перекладывается в рамках гарантийного обслуживания.
Далее проинспектировали улицу Ферина, бульвары Баландина и ТухватаЯнаби, где также проходит ремонт. На Мушникова начался завершающий этап - укладывается верхний слой асфальта. Работы планируется завершить уже в ближайшее время. Это будет первый участок, сданный по программе БКД.
- Радует то понимание, которое проявляют автолюбители: особого недовольства мы не почувствовали. Временные трудности уфимцы воспринимают спокойно: все знают, дороги надо делать. Мы еще не научились выполнять ремонт, не перекрывая магистраль. Сегодня качественные трассы получаются, если по крайней мере верхний слой делаем полностью перекрывая движение. Свежеуложенный асфальт должен полимеризоваться, у него есть срок выдержки, как у любого продукта.
Во дворе дома Жукова, 21 был проведен ямочный ремонт силами районного МУБа. Такую практику внедрили в Уфе впервые, чтобы на территориях, не попавших в программы реконструкции, навести порядок. Пятиклассник Стас Иссенский не постеснялся задать свой вопрос вице-мэру:
- На нашей школьной площадке нет футбольных ворот, выстраиваем их из портфелей, - рассказал мальчишка.
Салават Хусаинов объяснил что сегодня в Уфе ведется большая работа по обновлению спортивных площадок на территории школ. Он заверил, что новые ворота для футбольного поля появятся и у 155-й школы.
Альфия РАИМОВА.
Фото Риты Ишниязовой.