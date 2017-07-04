На «Шелковом пути»

В воскресенье улицы города огласились ревом полноприводных «монстров», под капотами которых спрятано более тысячи лошадиных сил. Полюбоваться мощью техники и поприветствовать лучших пилотов мира, участвующих в ралли «Шелковый путь-2017», пришло немало людей. Некоторые специально приехали из других городов и регионов. Встреча прошла у площади Салавата Юлаева, где также состоялся праздничный концерт.
Одними из самых ожидаемых гостей были легендарные французские гонщики Себастьян Леб (девятикратный чемпион мира по тем же соревнованиям), затем Стефан Петрансель (на его счету 13 побед в ралли «Дакар»). Сейчас они занимают лидирующие позиции и первыми поздоровались со зрителями.
- Сегодня был очень сложный этап, много препятствий на дороге, не могу сказать, что показал хорошее время. Но надеюсь, что мне повезет в дальнейшем - прокомментировал гонку Себастьян.
- Рад побывать в Уфе. Но, к сожалению, мне не удастся ближе познакомиться с городом. Завтра предстоит долгий день - 900 километров, -добавил его напарникСирильДепре.
Вскоре утомленные спортсмены направились в палаточный лагерь-бивуак, располагавшийся в Уфимском районе близ реки Демы. С тех пор как экипажи 7 июня стартовали с Красной площади, это лишь вторая остановка, первая была в городе Чебоксары. Впереди у них сложный участок между селами Буйда в Башкортостане и Чкалов в Челябинской области. А дальше – бескрайние степи Казахстана и пустыня Гоби в Китае, где температура сейчас доходит до 50 градусов.
- Это проверка на прочность автомобилей и выносливость людей, - говорит руководитель проекта ралли «Шелковый путь» Владимир Чагин, являющийся семикратным победителем ралли «Дакара». - Везде нас встречала пасмурная погода, но когда мы приехали в Уфу, выглянуло солнце. Приятно видеть на лицах улыбки, позитивные эмоции. И я рад, что для жителей республики организовали такой праздник.
- Важно, что маршрут седьмого знаменитого автомарафона пролег через нашу республику.В прошлом наш край был частью Великого Шелкового пути. Через эти земли проходили многочисленные караваны, здесь кипела многоязычная жизнь, шла оживленная торговля, - с речью выступил министр молодежной политики и спорта РБ Андрей Иванюта. - Участникам ралли запомнится наша природа, великолепные пейзажи в Учалинском районе. Шелковый путь по праву считается важнейшим событием международной спортивной жизни.
Корзинка
Напомним, что стартовала гонка 7 июля с Красной площади. В путь отправились 130 экипажей внедорожников и грузовиков из Франции, Германии, Чехии, Казахстана, Китая, Венгрии... Всего 3 тысячи человек из 35 стран.Общая протяженность пути, который проходит по трем странам: России, Казахстану и Китаю, составляет 9 599 км, 4 094 км из которых - спецучастки. Марафон продлится две недели и завершится в китайском городе Сиане 22 июля.
Анастасия ЛИСТКОВА.