На «Шелковом пути»

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Пожарные спасли четырех человек из горящего в Москве ТЦ Рио Пожарные, которые работают на месте пожара в московском ТЦ Рио, смогли спасти еще четверых человек. По данным РЕН ТВ, к месту инцидента вылетело еще 2 санитарных вертолета МАЦ.

Киев введет электронную регистрацию для въезжающих на Украину россиян Украина введет систему предварительной электронной регистрации для въезжающих в страну граждан России, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.