Д Артаньяны Арсланова

В районе существует спортшкола, которая своими достижениями прославила не только республику, но и страну. Речь идет о школе олимпийского резерва по фехтованию. В этом году ее воспитанники Тимур Арсланов, Роман Куц, Тимур Сафин, Аскар Хамзин, составившие сборную Башкортостана, стали чемпионами России.
А в личном и командном зачете первенства мира среди кадетов лучшей стала Аделина Бикбулатова. «Серебро» в личном и командном зачете чемпионата досталось обладателю Кубка мира среди юниоров Искандеру Ахметову.
Сегодня мы хотели бы рассказать о воспитанниках Фарита Арсланова, который вот уже 12 лет тренирует паралимпийскую сборную России по фехтованию на рапире. Он воспитал участников Игр в Пекине и Лондоне. Его спортсмены неоднократно становились победителями и призерами международных и всероссийских соревнований по фехтованию на колясках. Среди них Марат Юсупов, Иван Андреев, Тимур Хаматшин, Альберт Камалов, Альбина Курамшина, Сергей Мозолькин, Тимур Файзуллин и другие. А вот уже последние достижения: в начале июля в Варшаве на этапе Кубка мира команда российских саблистов завоевала «бронзу».
- Ребята с ограниченными возможностями здоровья, которых я тренирую, более упорные и целеустремленные, хотя спорт им тяжелее дается, - рассказывает Фарит Яватович. – Они дисциплинированны, с ними проще найти общий язык и работать – в радость. Тимур Хаматшин и Альберт Камалов получили травмы в результате автомобильной аварии, но нашли в себе силы вернуться к активной жизни.
- Как они попали к вам? Сколько надо тренироваться, чтобы показать первые успехи?
- Это долгий процесс, а отыскали их ребята, с которыми я уже работал. Несмотря на то, что республика наша огромная, у людей с ограниченными возможностями связи крепкие. Они встречаются в реабилитационных центрах, общаются в чатах. Альберт, скажем, несколько лет сомневался. Но если уж приходят к нам, то берутся за дело стальной хваткой. Еще нюанс: спорт молодеет, наши же ребята имеют возможность и готовы выступать до 40 лет, а то и старше.
- Готовите смену?
- Безусловно. С нового учебного года пригласили двоих молодых ребят с ДЦП, перспективных, на мой взгляд. В этой возрастной группе тоже есть успехи: Кирилл Васильев выиграл первенство России среди юношей в прошлом году. В этом мы остались без медалей, но только потому, что пришлось выступать не в своей категории. А вообще развитие паралимпийского спорта стало возможным благодаря финансовой поддержке правительства России и республики, а сборная Башкортостана всегда наверху турнирной таблицы. К тому же для передвижения колясочников есть все условия. В аэропортах и на ж/д вокзалах есть соответствующая служба. Поднять коляску, перенести вещи при таком отношении к нам несложно.
- На самом деле вы выполняете огромной важности дело: помогаете людям, которых коснулась беда, обрести себя, да и, что немаловажно, найти способ содержать свою семью…
- Безусловно, спортсмены за выступления получают денежное вознаграждение. Они занимаются по четыре часа почти каждый день, а некоторые – еще и работают. Целеустремленности их можно поучиться.
- Какие турниры предстоят?
- В августе отправляемся в Шанхай с твердой установкой на победу.
- Успехов вам!
Ирина ШИПУНОВА.
КОРЗИНКА
В школе обучаются 820 человек по реализуемым программам спортподготовки за счет бюджетов субъектов Российской Федерации, из них 10 человек – на колясках. В школе работают 22 тренера, среди которых заслуженный тренер СССР и РСФСР Р. Аюпов, заслуженные тренеры РФ Л. Грушина, В. Прокаев и Ф. Арсланов.
КОРЗИНКА
За годы работы подготовлено: четыре заслуженных мастера спорта России, 13 мастеров спорта России международного класса и более 100 мастеров спорта России по фехтованию.
КОРЗИНКА
В 2016 году воспитанники СШОР Тимур Сафин и Артур Ахматхузин на Олимпиаде в Рио-де Жанейро победили в командном зачете, а в личном Тимур Сафин стал бронзовым призером.