Юность задает вопросы

Мы как-то привыкли пенять на инфантилизм нашей молодежи, но вот это интервью, пришедшее к нам в редакцию, явно переворачивает эти представления.
«Нынешнее лето сложное и по погоде, и по ощущениям. Чем же оно мне запомнится? Наверное, тем, что весь этот год прошел под знаком экологии, - пишет Данил Прошкин. - Вижу на примере моего родного города, как он зеленеет и хорошеет. И даже сам я, ученик 75-й школы, теперь уже 8 «Б» класса, включился и пришел на акцию Общественного проекта #ЧистаяУфа по очистке леса в Глумилино. Мы с ребятами выносили стекло, пластик, мусор, и оказалось, что очень многие места в городе нуждаются в нашей помощи».
Данил услышал, что Уфу в каком-то ЭКО-рейтинге назвали одним из самых загрязненных городов. И ему стало обидно, захотелось повлиять на ситуацию, сделать то, что в его силах. На очередной акции он познакомился с представителями районной администрации, начал задавать им волнующие всех вопросы.
А откликнулась на них заместитель главы района по вопросам экономики Ольга Иванова.
- Ольга Викторовна, скажите, пожалуйста, какие мероприятия к Году экологии проводились в районе? И что еще будет проводиться?
- 25 крупных предприятий района – в основном промышленные, разработали планы по решению экологических проблем, направленные на улучшение ситуации. Вот, допустим, такие как фанерный комбинат, спичечная фабрика, Объединение «Дубитель» находятся в нашей промышленной зоне. И они действительно вбрасывают в окружающую среду разнообразные химикаты в силу своей деятельности. Но эти предприятия часть своих денежных средств направляют на то, чтобы загрязняющих веществ как можно меньше попадало в нашу атмосферу: ставят улавливающие приборы, проводят лабораторные исследования, чтобы обнаружить опасные химикаты. Все это делается, чтобы меньше отравлять воздух в городе. И мы поощряем подобные усилия. Зато те же предприятия, располагающиеся в жилых зонах, проводят к тому же еще и мероприятия по благоустройству кварталов: облагораживают, очищают и озеленяют.
- Как вообще происходит поддержка чистоты в районе?
- У нас около полутора тысячи торговых предприятий и они, конечно, на своих территориях все убирают, моют, чистят. Подстригают газоны, сажают цветы, деревья. И это большое подспорье. Ни у одного крупного предприятия нет в районе больших свалок, и мы строго за этим наблюдаем.
- Что вы лично и ваша семья сделали для улучшения экологии города?
- Мы все вместе участвуем в субботниках. Причем не только в массовых и известных, но и в маленьких. Например, сажали цветы в своем дворе. Дочь работает в детском саду, и она сама участвует в каждом субботнике. Старается привить детям любовь к природе и привычку убирать за собой мусор в том числе в лесу и парках.
- А как люди оказываются на субботниках?
- Мы их призываем через СМИ, социальные сети, организуем для них интересные акции. Например, предложили горожанам выйти на уборку вместе со звездами эстрады и спорта. И люди откликнулись - пришли более 2 тысяч человек. И тут очень важно понять, что мы не только убираем мусор - воспитываем в нас самих экологическую культуру. И тот, кто однажды принял участие в таком благоустройстве, уже не кинет упаковку от чипсов мимо урны.
- А есть что-то еще неосуществленное?
- Хочется, чтобы каждое предприятие, наконец, взяло под свой контроль какой-то участок территории, облагораживало и сохраняло его. Хочется, чтобы было больше финансов для решения подобных задач.
- И как вы собираетесь их решать?
- Сделать в одиночку это, конечно, невозможно. Будем привлекать волонтеров, учащихся школ хоть это порой трудно. Но пока нам приходится их добровольно-принудительно приглашать ходить на субботники. И конечно, мы поддерживаем инициативы активных граждан, которые облагораживают свои дворы. Сейчас таких горожан становится все больше, и это радует.
- А вам нравится наш район?
- Он находится в самом центре города, и мы сделаем все возможное, чтобы сделать его лучше, краше, комфортнее и удобнее для горожан...
Вот так и завершилось мое первое интервью. После него остались какие-то невысказанные мысли, наблюдения. Мне кажется, что нас, желающих жить в чистом и красивом городе, очень и очень много. Может, к нам просто нужно чаще обращаться и говорить, как мы можем поучаствовать в этом? Но в целом мне стало немного спокойнее, мы не одни. А значит, вместе мы изменим ситуацию, ибо если не мы, то кто?
Данил ПРОШКИН.