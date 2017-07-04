Соединяя берега и людей

- Старый мост обветшал, по нему опасно было ходить, поэтому его демонтировали. А нам пришлось делать крюк в лишних два километра, - делится жительница Нижегородки Лидия Кадырматова. – Теперь можно спокойно переправиться с одного берега на другой.
Понтонный мост через озеро Долгое открыли в торжественной обстановке. Сооружение возведено в рамках проекта поддержки местных инициатив: 5% расходов люди собирали сами. Переход через озеро на территорию, где расположены школа, поликлиника, магазины, очень важен для нижегородцев.
Узнав о новой программе, было принято решение возродить мост своими силами. Оформив необходимые документы, начали сбор денег.
- Многие поддержали идею, но не все верили в это. Ходили в школу на собрания, убеждали родителей, - рассказала председатель уличного комитета микрорайона Нижегородка Надежда Максимова. - Кто-то сразу деньги давал по 100, по 200 рублей, сколько мог: у нас не было обязаловки.
Общая стоимость понтонного моста составила 1 миллион рублей. 50 тысяч жители собрали сами, недостающую сумму добавили из республиканского и городского бюджета. Возведение объекта закончили за рекордные два месяца, и после ритуального перерезания ленточки по мосту прошли первые пешеходы.
Как отметил глава администрации района Дмитрий Масютин, это только начало. Второй этап – сохранить переправу в таком виде, в котором она сейчас, и непосредственно жители должны сами активно участвовать в благоустройстве территории, чтобы мост не разрушали.
- Это долгожданное событие для нижегородцев, которые приняли активное участие в реализации такого значимого проекта, - считает депутат городского Совета Алина Сулейманова.
Первый блин оказался не комом, и теперь жители планируют благоустраивать микрорайон и дальше. По их мнению, здесь не хватает беседок, детских и спортивных площадок. И глядя на вдохновленные лица, понимаешь, что эти мечты могут стать реальностью.
Зиля БАДРИЕВА.