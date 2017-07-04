Не расти, трава…

По статистике каждый третий молодой человек до 24 лет хотя бы раз попробовал наркосодержащие вещества. Стоит ли говорить, что это всеобщая беда? В расцвете сил гибнут или становятся инвалидами люди, попавшие в зависимость от зелья. Бороться же со злом можно только сообща.
В районе прошел рейд в рамках межведомственной оперативно - профилактической акции «Мак-2017» по выявлению мест произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, таких как конопля и мак. Безобидное на вид,оно может расти прямо возле дома.
В акции приняли участие сотрудники администрации района, отдела полиции и инспекторы Центра общественной безопасности. Рейд прошел по частному сектору и в отдаленных населенных пунктах, таких как Искино, Локотки, Атаевка – там, где предположительно могут расти опасные сорняки.
В частном секторе города, на улицах Набережной и Усольской они растут прямо на улице, на склоне горы, а также возле контейнерной площадки, что и увидели участники рейда. Знают ли об этом местные жители? Как выяснилось, знают, но волнует их, прежде всего, вопрос вывоза мусора.
- Живем здесь много лет, а благоустройства нет, - сообщили они, - к нам на площадку каждый день привозят отходы – ветки, сломанную мебель, строительный хлам… А кто это будет вывозить?
Проблема актуальна, и хотя цель рейда иная, стоит заметить, что там, где нет порядка, как снежный ком растут и другие проблемы – в их числе заросли конопли, которая здесь буквально на каждом шагу. Трава растет стихийно и на нее практически никто не обращает внимания. Однако, как говорят местные иногда к ним заглядывают посторонние люди. И причина их появления не тайна. Почему же ее не уничтожают, не вырывают с корнем?
Вот у ворот одного из домов конопля в соседстве с виноградом «украшает» забор. Стучимся. Выходит женщина средних лет. Да, она прекрасно знает, в чем ее нарушение.
- Недосмотрела, обычно убираю, а тут забыла, - оправдывается она и тут же начинает выдергивать сорняки. Недоглядел и ее сосед.
Нужно сказать, что жители, к сожалению, наводят порядок только в своем дворе, а то, что творится за воротами, их мало интересует, а ведь это тоже их территория. До некоторых мы так и не смогли достучаться, из-за ворот лишь истошно лаяли сторожевые псы…
А кое-кто вступил в перепалку, что, дескать, не их забота - хлам с улицы убирать. И ведь каждый, увы, считает себя хозяином. Один из таких прямо на наших глазах вытащил из своего сада срубленные ветви и бросил через дорогу. Вот так «хозяйское» отношение! Нужно сказать, улица Усольская заросла травой, захламлена, у одного из домов мы обнаружили склад металлолома, есть заброшенные усадьбы, где никто не живет и все, естественно, заросло бурьяном. Думается, здесь просто необходим субботник. Будет порядок, - и ядовитому сорняку не найдется места.
- Мы регулярно выходим на рейды с целью выявления таких мест, штрафуем нарушителей порядка. Главное здесь - быть последовательными, проводить профилактику, объяснять жителям, насколько опасно быть «незрячим» в этом плане, - говорит секретарь антинаркотической комиссии администрации района Гульназ Усманова.
Трудно с этим не согласиться, и проблема не только в том, что на улице поселился сорняк. Здесь немало семей, где растут дети, и взрослые должны подумать, как оградить их от зла. Это можно сделать только своим отношением к тому, что происходит вокруг. Ведь рано или поздно дети выходят за ворота дома.
Корзина
Собственникам земельных участков, где выявлены наркосодержащие растения, выписаны предписания на их уничтожение.
Стоит отметить, что конопля, в основном, произрастает в заброшенных местах или на территориях, где ведется индивидуальное жилищное строительство. Специализированным коммунальным службам района поставлена задача уничтожить заросли дикорастущей конопли на отдаленных территориях.
Виктория ИВАНОВА.