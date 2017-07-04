Авось не придут

«Забывая» заплатить за потребленный свет, должники рискуют остаться без имущества. Представители энергосбытовой компании совместно с сотрудниками районного отдела судебных приставов провели рейд по аресту собственности злостных неплательщиков.
В 18 часов рабочий день приставов в самом разгаре. Вероятность застать должников в это время наиболее высока. Хотя зачастую задолженность имеют как раз неработающие граждане. Лишь 2-3 процента составляют люди, оказавшиеся в этом списке по причине невнимательности и забывчивости. А поводом для появления нежданных гостей на пороге дома может послужить, казалось бы, небольшой долг перед энергетиками в 3000 рублей.
- Благополучная семья никогда не доведет ситуацию до критической. Не будет жить без света, газа, воды и других условий. Если дело доходит до суда, то начинается наша работа. Многие считают, что приставы где-то не дорабатывают. Поэтому мы даже рады, когда с нами в рейды ходят представители компаний, которые видят, что у их должников действительно нечего взять, - говорит начальник Калининского РОСП Алла Егорова.
Судебный пристав Руслан Шарипов работает в отделе не первый год. И по пути к первому адресу рассказывает, чем злостный алиментщик отличается от должника по коммунальным услугам.
- У них разная психология и соответственно поведение. Есть разница и по территориальному признаку. Когда арестовываешь имущество у жителя ДОКа – он приходит в отдел на следующий день и погашает задолженность. Неплательщик, скажем, проживающий в двухэтажке, этого делать не спешит, так как зачастую является безработным и ему попросту нечем платить.
Во дворе сотрудники РОСП замечают автомобиль должника, правда, со спущенным колесом. Его независимо от стоимости могут изъять и продать, вернув разницу владельцу. Для оценки приглашают независимую компанию.
«Скорее всего, нет дома», - переговариваются между собой приставы. Хозяина в квартире действительно не оказалось, дверь открыли дети.
- Родителей нет, но скоро они придут. А что вы хотели? - интересуется шестилетний мальчик.
Приставы оставляют повестку отцу с требованием явиться на следующий день в отдел, а заодно проводят воспитательную работу и объясняют ребенку, что не стоит открывать дверь незнакомым. Мальчик улыбнулся, кивнул и закрыл дверь на защелку.
На выходе из подъезда звоним главе семейства. Ссылаясь на неосведомленность о долге за свет и газ на 18 тысяч рублей, он обещает прийти завтра разобраться с ситуацией и погасить задолженность.
Направляясь дальше, на улицу Черниковскую, просим Руслана Шарипова вспомнить интересный случай из практики.
- В сентябре в Шакше с группой быстрого реагирования штурмом брали трехэтажный коттедж. До этого мы несколько раз приезжали туда, но нам не открывали. Семья взяла кредит на 2 млн рублей, но просрочила по нему все сроки. Хозяева жили не просто в достатке, а можно сказать, зажиточно. Во дворе стоял лимузин, а сами они имели свадебный бизнес, - делится пристав.
Житель одной из двухэтажек по улице Черниковской решением суда должен немалую сумму, но когда мы зашли в квартиру, стало понятно, что изымать у него нечего. Из имущества – старый сломанный диван и гарнитур. После беседы неплательщик рассказал, что не может выплачивать долг из-за отсутствия работы.
Такие рейды судебные приставы проводят раз в квартал. С их помощью скорость погашения долгов многократно увеличивается. Для того чтобы не быть, к примеру, пешеходом поневоле, многие автовладельцы буквально за пару дней возвращают государству то, что не смогли отдать за несколько лет.
Мария АПКАРИМОВА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.
Корзинка
В районном отделе судебных приставов в настоящее время находится 262 исполнительных документа на взыскание задолженности в пользу Энергосбытовой компании на общую сумму в 4200000 рублей.