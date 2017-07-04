Работа без ограничений

- Вопросы трудоустройства инвалидов по-прежнему остаются без должного внимания. На сегодняшний день в Уфе проживает 75 854 человека с ограниченными возможностями, 15 938 трудоспособного возраста, но работают из них только 4 149, - привел данные мэр ИрекЯлалов, открывая вчера рабочее совещание в городской администрации.
На встречу были приглашены главы районов, директора городских предприятий и организаций, а также представители Минтруда РБ и профильных структур. Лицом к лицу руководители обсуждали вопросы повышения эффективности трудоустройства инвалидов.
-.Сегодня число рабочих с инвалидностью составляет 6,9% от населения республики. И правительство РФ поставило перед нами довольно непростую задачу: с одной стороны, привлечь к активному труду незанятых инвалидов, с другой - вызвать заинтересованность у работодателей, - отметила в своем выступлении министр труда и социальнойзащиты РБ Ленара Иванова. -По плану в Уфе к концу этого года мы должны трудоустроить 1 434 человека.
Рассматривается возможность субсидирования работодателей для возмещения затрат, связанных с адаптацией на рабочем месте и наставничеством. И что немаловажно, будут внесены изменения в приказ «О квотируемых рабочих местах». Если ранее распределением квот занимался Минтруд РБ, то теперь работодателям будет предложено устанавливать ихсамостоятельно.
Например, к началу лета выполнение квоты в Башкортостане составило всего 79%, что зачастую связано с нежеланием принимать на работу инвалида.
Положительным примером по организации условий труда для людей с ограниченными возможностями может послужить УМПО.
- Объединение старается не только сохранять кадры, которые в силу производственных травм получили инвалидность, но и быть открытым для других, - говорит заместитель управляющего директора – директор по персоналу ПАО «УМПО» Николай Лютов. - Для предприятия установлена квота на 275 рабочих мест, а трудится 401 инвалид, что в полтора раза выше квоты и составляет 2 % от общей численности работников объединения. Большинство из них имеют проблемы со слухом.
В 21-й больнице 53 сотрудника имеют инвалидность, один из них -первую группу.
- Еще шесть человек имеют вторую группу и 46 - третью. 9 % инвалидов по слуху, 7% - по зрению и 84% по общему заболеванию, - рассказала и.о. главного врача городской клинической больницы №21 Ольга Усатова.
В свою очередь заместитель директора уфимского Центра занятости населения Николай Окунев сообщил, что ежегодно в службу обращаются около тысячи инвалидов, треть из которых находят работу. Они востребованы благодаря возможности переквалифицироваться. Так, впрошлом году профессиональное инклюзивное обучение по 10 программам прошли 15 безработных инвалидов, в этом – еще 14.
Александра Одинцова.