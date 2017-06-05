… А еще – прогулка на теплоходе

Центр дневного пребывания при школе №117 «Маленькая страна» закончил свою работу. Теперь ученики начальных классов отправятся в деревню к бабушке или на море с родителями. А заключительный день запомнится надолго. Начался он с прогулки на трехпалубном теплоходе «Урал». К тому же выдалась солнечная погода без дождя.
– Никогда не думал, что на самом деле он такой огромный, - удивился первоклассник Ильяс Зарипов. – Я в первый раз увидел, как красиво у нас по берегу Белой. – А потом на теплоходе была веселая дискотека.
Она продолжилась, когда ребята вернулись опять в школу. Затем после праздничного обеда с вручением подарков каждый отряд получил приз и грамоту. Были выбраны самый дружный, спортивный, дисциплинированный, озорной и даже самый маленький-удаленький.
- А у меня в памяти осталось и открытие смены, - поделилась третьеклассница Дарья Кострюкова. – Для нас организовали замечательное представление с конкурсами, танцами и сюрпризами.
Родители даже написали благодарственное письмо. «Ни один день не проходил без экскурсий: ребятам показали планетарий, кукольный спектакль, были они и в музеях, парках и столичных театрах», - отметили они работу Центра.
- Была составлена разнообразная развлекательная программа на каждый день. Посещение бассейна при санатории «Радуга», театра «Нур», кинокомплекса «Искра IMAX», симфонического оркестра. Дети с большим желанием участвовали в спортивных эстафетах, шашечных и шахматных турнирах, конкурсе талантов, мероприятиях, посвященных Дням России и города, - прокомментировала начальник лагеря Светлана Козырева. – С ребятами занимались опытные педагоги - учителя начальных классов, ребята к ним привыкли за время учебы. Кроме того, в этом году в коллектив влились и начинающие, но очень перспективные педагоги – Азиза Пулатова и Нина Ямшанова. С самыми гиперактивными работал и психолог Центра «Индиго»: у некоторых в семье непростая ситуация, поэтому мы не упускаем случая скорректировать их поведение. Сотрудники Центра общественной безопасности проводят с детьми беседы об их личной безопасности, правилах поведения на дорогах и в общественных местах. А представители образовательного сайта Учи.ру провели для детей увлекательный квест.
Ирина ЕВГЕНЬЕВА.
КОРЗИНКА
В лагере отдохнут 120 детей, в том числе – из многодетных, малоимущих семей, дети с ограниченными возможностями.